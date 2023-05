Elezioni Comunali, l’affluenza e i risultati in provincia di Latina

Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e domenica dalle 7 alle 15 nei centri nei quali si eleggono i sindaci e si rinnovano i consigli comunali.

Grande attesa per lo spoglio che avrà luogo a chiusura delle operazioni di voto di lunedì dopo le 15.





In provincia di Latina sono chiamati ai seggi i cittadini di Latina, Terracina, Aprilia, Sonnino, Roccagorga, Bassiano, Campodimele e Lenola

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12. Il dato dell’affluenza per domenica alle 12, nella prima rilevazione dei cittadini che si sono recati alle urne nei centri al voto è in calo rispetto alla precedente rilevazione in tutti i centri della provincia. Il dato provinciale mostra un’affluenza pari al 13,52% alle 12 rispetto al 17,46% delle precedenti elezioni. L’affluenza più alta è stata registrata a Roccagorga (21,83%) e Bassiano (19,25%); quelle più basse a Terracina (12,70% con un calo di quasi 3 punti percentuali) e ad Aprilia (12,83%, dove il calo è di oltre 6 punti percentuali). In calo l’affluenza anche a Latina (13,67% a fronte del 16,05% della volta precedente).