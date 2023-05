Fondi, grave incidente sulla Flacca: quattro persone in codice rosso

Ennesimo grave incidente sulla Flacca. Si è verificato sabato mattina nel territorio di Fondi, in località Salto, vedendo uno schianto frontale tra una Bmw e una Mercedes.

Quattro le persone ferite, tutte in codice rosso: due – a quanto pare padre e figlio minorenne – sono state trasportate tramite eliambulanza a Roma, mentre le restanti sono state ricoverate tra il San Giovanni di Dio e l’ospedale di Terracina.





FOTO

1 di 3

Il sinistro si è verificato poco prima delle 8 all’altezza del chilometro 4,800, tagliando a lungo in due l’arteria. Stando alle prime ricostruzioni la Bmw viaggiava in direzione Napoli, quando per cause da accertare ha invaso improvvisamente la corsia opposta, scontrandosi in pieno con l’altra auto.

Sul posto, oltre ai sanitari delle ambulanze e di due elicotteri, gli agenti della polizia stradale provenienti dai distaccamenti di Terracina e Formia. Immancabili, code e disagi.