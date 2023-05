Rapina in negozio, malvivente inseguito e bloccato da clienti e passanti

Venerdì pomeriggio conciato, a Latina: un rapinatore solitario ha minacciato con un oggetto non ancora identificato la dipendente di un negozio di abbigliamento ed ha arraffato dei contanti in cassa, per poi fuggire a piedi. Ma non aveva fatto i conti con clienti e passanti, che una volta capito cos’era accaduto si sono lanciati al suo inseguimento.

Fino a placcarlo, immobilizzandolo in attesa dell’arrivo degli agenti della Squadra Volante volante della polizia, sopraggiunti di lì a poco in forze, ponendo il malvivente in stato di fermo. Aveva assaltato “Susi Store”, attività localizzata in viale Umberto I.