Fabio Barchiesi: “CDP promuove ESG e innovazione”

Fabio Barchiesi: “Cassa Depositi e Prestiti in prima linea per promuovere ESG e innovazione”

Fabio Barchiesi, Head of Sviluppo e Governance Business di CDP Equity, ha commentato gli ultimi investimenti stanziati da Cassa Depositi e Prestiti per promuovere le attività di due diverse società negli ambiti ESG (Environmental, Social e Governance) e innovazione. Fabio Barchiesi ha sottolineato l’importanza di tali finanziamenti, per una cifra pari a 180 milioni, con due soggetti beneficiari: Stevanato, che ha visto il coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti, per una cifra pari a 60 milioni, e BNL BNP Paribas con due diversi accordi “ESG Linked”, per un valore totale di 130 milioni, e Prysmian Group, cui CDP ha concesso 120 milioni di euro da destinare a processi di innovazione e digitalizzazione.

Fabio Barchiesi sugli investimenti di Cassa Depositi e Prestiti per sostenere la transizione energetica, l’innovazione e la digitalizzazione

Come riportato in un recente articolo di Wall Street Italia, Fabio Barchiesi, Head of Sviluppo e Governance Business di CDP Equity, ha così commentato i finanziamenti stanziati da CDP: “Queste operazioni confermano quanto Cassa Depositi e Prestiti punti ad incentivare in Italia lo sviluppo verso la transizione energetica e sostenere piani di ricerca e sviluppo in innovazione e digitalizzazione”.





Fabio Barchiesi ha poi aggiunto le seguenti considerazioni in merito alle operazioni messe in atto da Cassa Depositi e Prestiti per favorire la crescita delle società Stevanato e Prysmian Group: “Con il finanziamento a Stevanato, CDP continua l’impegno preso a sostegno della finanza sostenibile in favore delle aziende che puntano ad investire nel raggiungimento degli obiettivi ESG. I 120 milioni concessi a Prysmian Group, si inseriscono in una iniziativa che ambisce all’evoluzione di quattro sfere d’intervento: ricerca di materiali innovativi, sperimentazione, sviluppo di nuovi prodotti, trasformazione digitale e sostenibilità”.

Fabio Barchiesi: “Cassa Depositi e Prestiti al fianco di Stevanato per il raggiungimento di obiettivi ESG”

Cassa Depositi e Prestiti ha, quindi, concesso un finanziamento di 60 milioni a Stevanato Group, società che fornisce a livello globale soluzioni per la somministrazione di farmaci e la diagnostica per l’industria farmaceutica, biotecnologica e delle scienze della vita. Il capitale stanziato da CDP verrà destinato all’innovazione tecnologica, all’acquisto di macchinari all’avanguardia e alla modernizzazione dell’impianto produttivo in Italia. Cassa Depositi e Prestiti prevede che tali investimenti avranno ricadute positive in termini occupazionali.

Stevanato, oltre all’operazione firmata con CDP, ha siglato un accordo con BNL BNP Paribas, per un totale di 130 milioni. Gli accordi finanziari, identificabili come “ESG Linked”, supporteranno sia il conseguimento di traguardi ESG, al fine di attenuare gli impatti ambientali, sia il rafforzamento del coinvolgimento dell’impresa per una crescita organica e sostenibile. Con i capitali elargiti da CDP, Stevanato potrà continuare ad investire nel territorio italiano e nelle sedi estere del Gruppo. Il finanziamento fornito da BNL BNP Paribas e CDP, infatti, è collegato al conseguimento degli obiettivi ESG volti a diminuire l’impatto ambientale. Quando questi obiettivi saranno raggiunti, l’azienda riceverà un beneficio sotto forma di abbassamento del costo del finanziamento.

CDP, con il finanziamento a Prysmian, investe nell’innovazione e nella digitalizzazione

Appoggiare i progetti di Ricerca e Sviluppo, partecipare al rafforzamento dei processi di digitalizzazione del business e alla riduzione delle emissioni per incentivarne la transizione energetica. Come ricordato da Fabio Barchiesi, questi sono i principali obiettivi del finanziamento di 120 milioni di euro concesso da Cassa Depositi e Prestiti a Prysmian, attore italiano di livello globale nel campo dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni.

Per il periodo 2021-2024, il Gruppo Prysmian ha stabilito un piano di investimenti e spese in Ricerca e Sviluppo con un focus specifico su Italia, Francia, Olanda, Spagna e Germania. Un’iniziativa in linea con gli Accordi di Parigi, con le direttive del Green Deal Europeo e Horizon Europe nel contesto della produzione di energia rinnovabile e pulita.

Tramite questi fondi, Cassa Depositi e Prestiti prosegue e consolida il percorso di collaborazione con il Gruppo Prysmian e, contemporaneamente, riconferma il suo impegno a supportare le aziende italiane leader nei programmi di crescita, espansione e progresso tecnologico e digitale.