Camion a zig-zag sulla Pontina, interviene la polizia stradale

Giovedì, intorno alle ore 10,20, un automobilista in transito sulla carreggiata sud della ss 148 “Pontina”, all’altezza di Borgo Montello, segnalava alla sala operativa sezionale della Polizia Stradale di Latina di essere preceduto da un mezzo pesante di colore bianco, il cui conducente “non riusciva a conservare il corretto orientamento di marcia, con repentini ed apparentemente ingiustificati cambi di corsia, causando notevoli turbative per gli altri utenti in transito, al momento, sulla statale”.

L’operatore radio, dopo aver invitato l’automobilista segnalatore a porsi a giusta distanza dal mezzo industriale in questione, inviava in zona due pattuglie comandate di vigilanza stradale, nonché un altro equipaggio in servizio munito di autovettura con colori di serie. Alle ore 10,50, al chilometro 75+700, personale dipendente in borghese, dopo aver provveduto a creare un rallentamento con ingorgo di traffico, unitamente a personale operativo in uniforme, procedeva al fermo del mezzo pesante in condizioni di sicurezza.





I successivi accertamenti permettevano di appurare che si trattava di un autista neofita, che stava effettuando il suo primo viaggio con un mezzo pesante. Inoltre, il veicolo risultava privo di revisione (art.80/14 CDS, sanzione pari a 173 euro) e, da un controllo tachigrafico, aver superato i limiti di velocità (art.142/8 con sanzione pari a 346 euro). Il controllo con precursore, al fine di verificare le condizioni psico-fisiche del conducente, dava esito negativo.

“Il sangue freddo ed il senso di responsabilità dell’utente segnalatore uniti alla prontezza e alla professionalità degli operatori di polizia hanno fatto sì che tale episodio non avesse conseguenze drammatiche per i moltissimi utenti della strada che percorrono quotidianamente la ss 148 Pontina”, sottolineano dalla Polstrada.