Non basta la wilde card: Zeppieri cede al primo match a Roma

Aveva avuto la wilde card per avere accesso al tabellone principale degli Internazionali di tennis del Foro Italico di Roma e lo aveva in un certo senso aiutato anche il sorteggio, beccando il n.65 del mondo, il tedesco Altmaier. Ma per il tennista pontino Giulio Zeppieri, probabilmente non nella sua miglior giornata della carriera, non sono bastate quasi 2 ore 40 minuti di gioco per riuscire ad avere la meglio del suo avversario.

A fare da sfondo al match del master 1000 romano, lo storico campo intitolato a Pietrangeli. La sconfitta è arrivata per 2-1 ma il pontino è stato sempre costretto ad inseguire. Il primo set, aggiudicato dal tedesco per 7-6 lo aveva visto subire il break e poi doverlo recuperare. Sotto di un break anche nella seconda partita, Zeppieri era riuscito a invertire l’andamento del match portando a casa il secondo set 6-4.





Al posto che giocare sul supporto del pubblico e sulla forza della partita appena raddrizzata, però, il terzo e decisivo set è stato senza storia: Altmaier si è imposto con un secco 6-0, sicuramente troppo severo per quello che si era visto in campo, ma giusto se si tengono conto i tanti, troppi errori, del tennista di Latina.

Peccato per Zeppieri che aveva la possibilità di giocare il prossimo match sul centrale contro il blasonato statunitense Tiafoe.