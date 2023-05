I nuovi servizi di IM Academy sottolineano l’importanza dei nuovi media

IM Academy si è costruita una reputazione come piattaforma di formazione finanziaria online nel suo primo decennio di attività. Ma negli ultimi anni, l’Accademia si è ramificata in nuove aree, aggiungendo programmi di e-commerce, social media marketing e sviluppo della mentalità aziendale. Questi nuovi programmi evidenziano l’attenzione di IM Academy sull’adattamento alle nuove tendenze, in particolare l’ascesa dei social media e dello shopping online, entrambi onnipresenti nel mondo moderno.

L’espansione dell’Accademia in nuovi mercati verticali è iniziata con l’ECX Academy for e-commerce, progettata per formare gli studenti su come lanciare e gestire un negozio online. Poi, nel 2022, IM Academy ha aggiunto la MMX Academy, che si concentra sulla coltivazione di una mentalità da applicare alle attività commerciali e personali, e la SMX Academy, che forma gli studenti su come costruire una presenza e ottenere follower come influencer sui social media.





Mentre queste nuove offerte divergono dall’attenzione iniziale dell’Accademia sui mercati finanziari, mantengono l’enfasi del co-fondatore e CEO di IM Academy Christopher Terry sull’importanza del tutoraggio e dell’auto-motivazione attiva in qualsiasi ricerca educativa. Terry rimane fermamente convinto che l’atteggiamento è fondamentale quando si persegue qualsiasi obiettivo formativo, indipendentemente dall’argomento di studio.

“Mentalità è la parola magica. Vedete, è la nostra mentalità verso la vita che determina l’atteggiamento della vita verso di noi. La mentalità è la forza trainante che modella le nostre esperienze e risultati “, ha detto Terry in un recente post su Instagram. La mia sfida per te è circondarti di influenze edificanti e creare un atteggiamento e una mentalità resilienti.”

L’approccio di IM Academy ai nuovi media

La sfida di Terry è rappresentata dalla struttura delle nuove SMX e MMX Academies, che enfatizzano il collegamento con gli altri online. Mentre le nostre connessioni con gli altri continuano ad essere legate alle piattaforme di social media, IM Academy sta educando gli studenti su come utilizzare queste piattaforme per imparare dagli altri e affermarsi come influencer.

Alla SMX Academy, gli studenti di IM Academy studiano strategie per la pubblicazione su piattaforme come Instagram, TikTok e YouTube. Queste strategie sono progettate per aiutare a ottenere follower e attirare l’attenzione dei marchi. Gli argomenti includono come produrre video per le varie piattaforme di social media e come cronometrare i post per il massimo impatto.

La MMX Academy educa gli studenti su come sviluppare un atteggiamento positivo e produttivo che possono applicare alle attività commerciali e personali. L’Accademia è fortemente basata su sessioni di tutoraggio dal vivo, ospitate tramite la piattaforma di discussione video online GoLive di IM Academy. Gli studenti possono discutere i loro obiettivi e vari approcci strategici per coltivare una mentalità coerente adatta alla crescita formativa, personale o aziendale.

Queste sessioni di mentoring online sono una componente chiave di tutti i programmi IM Academy. Terry e la leadership dell’Accademia credono fermamente nel valore di combinare un approccio asincrono flessibile all’istruzione online con l’opportunità di discutere il materiale in contesti dal vivo e di connettersi con altri studenti e formatori per condividere approfondimenti e strategie.

Attiriamo esperienze e persone positive nella nostra vita concentrandoci su pensieri e intenzioni positivi. Se vuoi attirare persone altamente motivate e ambiziose, è importante concentrarsi su quelle qualità in te stesso e proiettarle nel mondo “, ha spiegato Terry in un altro recente post su Instagram. Ciò significa sviluppare una mentalità di forza, agire verso i tuoi obiettivi e circondarti di influenze positive. Quando incarni queste qualità, attrai naturalmente gli altri che le condividono.

Sviluppando un forte senso di scopo, coltivando una mentalità positiva e cercando attivamente opportunità per connettersi con gli altri, puoi creare un potente magnete per l’energia positiva nella tua vita.

Altre offerte per IM Academy

IM Academy continua anche ad offrire Programmi formativi dedicati ai mercati finanziari. Mentre questi programmi si concentrano su argomenti diversi, si basano ancora su opportunità di tutoraggio dal vivo attraverso GoLive per supportare materiali formativi asincroni.

IM Academy offre quattro programmi che si occupano di mercati finanziari: FRX per il mercato dei cambi (forex), DCX per le valute digitali, TBX per una strategia di scambio intraday basata sul tempo nota come scalping e SFX per i mercati azionari e futures.

Ogni accademia presenta una combinazione di letture, lezioni video preregistrate, strategie e app che formano gli studenti su come si muovono i mercati e su come analizzare i grafici in diverse scale temporali utilizzando un approccio basato su modelli. Ogni studente riceve anche l’accesso a IMpowered, uno scanner proprietario che tiene traccia della direzione e dello slancio del mercato e visualizza questa attività tramite una semplice visualizzazione.

Infine, IM Academy ospita diversi eventi di persona ogni anno. Questi eventi si svolgono in tutto il mondo, con eventi passati tenuti in luoghi come Rotterdam, Paesi Bassi; Barcellona, Spagna; e Phoenix.

L’Accademia continua ad attrarre nuovi membri e, con la sua crescente adesione, continua ad espandere le offerte per soddisfare la domanda degli studenti.

Nota: IM Mastery Academy non è un servizio di consulenza o broker. IM Mastery Academy fornisce solo servizi formativi online.