Elezioni a Latina, arriva il governatore del Lazio Francesco Rocca

Il Governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, sarà a Latina, venerdì 12 Maggio alle ore 20.30, ospite di Fratelli d’Italia. L’incontro si terrà presso “Casa Latina” di Corso della Repubblica. Presenti il Senatore Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio e coordinatore provinciale del partito e il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Matilde Celentano.

A fare gli onori di casa il senatore di FdI Nicola Calandrini che spiega: “Siamo alla vigilia di una importantissima tornata elettorale per la città di Latina. Abbiamo la possibilità di creare una filiera di governo che unisca il capoluogo con il Parlamento passando per la Regione Lazio. Occorre che tutti vadano a votare, esprimendo la loro preferenza. Il nostro auspicio è che Latina esca dall’immobilismo e dall’isolamento istituzionale per tornare a sognare in grande, come dovrebbe fare la seconda città del Lazio”.