Allerta meteo di tipo gialla è prevista per quest’oggi.

A rendere noto il tutto il dipartimento della Protezione Civile del Lazio che spiega come le precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori occidentali sono previste per tutta la giornata di quest’oggi, in particolar modo nelle prime ore della giornata.





Anche nei giorni successivi è attesa una situazione abbastanza perturbata.