Avvocato gratis: come ottenere assistenza legale senza spendere un centesimo

L’avvocato gratis è un servizio sempre più richiesto da coloro che hanno bisogno di assistenza legale ma non vogliono o non possono permettersi di pagare le tariffe degli avvocati tradizionali. In questo articolo, ti spieghiamo come ottenere assistenza legale gratuita e come trovare un avvocato che offre questo tipo di servizio.

1. Servizi di consulenza ed assistenza legale gratuita

Esistono diverse organizzazioni che offrono servizi di consulenza legale gratuita. Ad esempio, l’Ordine degli Avvocati può fornire assistenza gratuita tramite i suoi sportelli di consulenza. Inoltre, alcune organizzazioni non governative, come i centri di assistenza legale, offrono servizi di consulenza legale gratuita a coloro che ne hanno bisogno.





Ci sono inoltre degli studi di Avvocati che offrono il servizio di gratuito patrocinio (il cosiddetto avvocato gratis) che operano in tutta Italia, uno tra questi è quello dell’Avvocato Mattia Fontana.

Questo che ti lascio di seguito, ad esempio, è il link per ottenere un avvocato per gratuito patrocinio a Roma.

2. Avvocato gratis: il patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato, o gratuito patrocinio, è un servizio offerto dallo Stato italiano per garantire l’accesso alla giustizia a coloro che non possono permettersi di pagare un avvocato. Tecnicamente l’Avvocato non sarà gratis, ma sarà lo Stato a farsi carico delle spese relative al procedimento ed in particolare l’onorario e le spese sostenute dal tuo legale. Il gratuito patrocinio è assicurato tanto nel processo civile quanto nel processo penale, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.

3. Avvocato gratis nel processo penale

Nel processo penale tutte le parti in causa possono avere un Avvocato gratis.

La legge infatti nel processo penale assicura il patrocinio a spese dello stato per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

4. Quali sono i requisiti per ottenere un avvocato gratis?

Il requisito principale per ottenere un Avvocato gratis è il reddito.

Può infatti essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito non superiore ad euro 11.734,93 risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi.

Nel calcolo devono essere inclusi anche i redditi dei familiari. In questo caso il limite è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Se invece sei vittima di reati quali: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking ecc. puoi beneficiare del patrocinio a spese dello stato a prescindere dal reddito di cui sei titolare.

5. Quando non puoi avere un Avvocato gratis?

Alcune persone a causa della gravità dei reati contestati o dei precedenti penali non possono usufruire del patrocinio a spese dello stato.

In particolare non può avere un Avvocato gratis chi è indagato, imputato o condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; chi è stato condannato con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti; chi è assistito da più di un difensore.

6. Come avere un Avvocato gratis?

Puoi consultare l’elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato sul sito dell’Ordine degli Avvocati della tua città.

Quando avrai trovato il nominativo potrai contattare l’Avvocato, il quale verificherà se sussistono le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato.

Se ti occorre un avvocato penalista che possa assisterti con il gratuito patrocinio per un procedimento penale presso il Tribunale di Roma puoi rivolgerti ad un Avvocato iscritto nell’elenco disponibile sul sito web dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Ad ogni modo se ti dovesse occorrere immediatamente un nominativo ci sentiamo di consigliarti lo studio legale dell’Avvocato penalista Mattia Fontana, il quale, tra i suoi servizi, annovera anche l’assistenza legale mediante patrocinio a spese dello stato.

Foto di succo da Pixabay