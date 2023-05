Attesa a Formia per il concerto che accompagna la festa di Sant’Erasmo, quando si esibirà nella città del sud pontino uno dei grandi interpreti della musica leggera italiana degli anni ’80 e ’90 che ancora oggi è in grado di entrare in classifica quando lancia i suoi nuovi successi.

Il prossimo 1° giugno in piazza Mattej sarà a formia Raf, autore di brani di grande successo come “Cosa resterà degli anni ’80” e “Infinito”. Il concerto è previsto intorno alle 22.