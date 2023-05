Investimenti: cosa fare per iniziare

Siete riusciti a mettere da parte un po’ di risparmi e adesso vi state chiedendo se non sia una buona idea provare a investirli al fine di ottenere un rendimento sulla somma accumulata?

Innanzitutto, è bene ricordare che gli investimenti non sono mai garanzia di guadagno e che, al contrario, a causa dei numerosi rischi insiti, possono portare a una perdita del capitale, sia parziale sia totale. È proprio per questo motivo che risulta non solo utile, ma fondamentale, nel momento in cui si desidera avvicinarsi al mondo degli investimenti, capire come muovere i primi passi.





In questo articolo non forniremo consigli di tipo finanziario, ma ci limiteremo a illustrare i possibili passaggi da compiere per imparare a investire in modo consapevole. Per ottenere informazioni più dettagliate relative alle tendenze del momento e al dove investire oggi i propri soldi, è possibile consultare blog gestiti da professionisti del settore.

Prima di iniziare a investire è necessario studiare

Investire, come detto in precedenza, è un’attività complessa; l’investitore esperto studia i grafici ed effettua analisi tecniche e fondamentali dettagliate, prendendo in considerazione svariati dati, statistiche e persino notizie.

È per questo motivo che chi desidera investire in modo autonomo non può pensare di farlo senza aver dedicato prima un buon numero di anni allo studio di tutti gli argomenti correlati a questa complessa materia.

Chi si avvicina al mondo degli investimenti pensando che si tratti di una soluzione facile e veloce per guadagnare soldi e non si preoccupa nemmeno di apprendere i concetti base, può incorrere in gravi problemi di natura finanziaria e subire notevoli perdite.

Rivolgersi a un consulente finanziario

Chi non ha tempo o voglia di dedicare anni allo studio, oppure desidera iniziare a investire prima di aver completato il proprio percorso di apprendimento, può ricorrere alla professionalità e all’esperienza dei consulenti finanziari, soggetti autorizzati che aiutano i propri clienti a studiare piani di investimento tarati sulle loro reali possibilità e sui loro obiettivi finanziari a breve, medio e lungo termine.

Con l’aiuto del consulente finanziario, è possibile in primo luogo valutare la propria propensione al rischio, così da non incappare in investimenti che, in caso di esito negativo, vadano a compromettere in modo irrimediabile il proprio assetto finanziario oppure generino livelli eccessivi di ansia. Quest’ultima, oltre a creare problemi nella vita di tutti i giorni, potrebbe portare il soggetto a compiere scelte di investimento errate, vendendo troppo presto determinati titoli oppure trattenendoli per troppo tempo nel portafoglio.

Successivamente, il consulente aiuta il cliente a valutare oggettivamente la propria disponibilità economica e a studiare piani non solo di investimento, ma anche di risparmio e di prestito totalmente personalizzati.

La creazione del portafoglio di investimento

Con l’aiuto di un professionista oppure dopo aver studiato per lungo tempo, è possibile procedere alla costruzione del proprio portafoglio di investimento ben diversificato, il quale potrà includere azioni, obbligazioni, ma anche quote di fondi, etf e altri strumenti finanziari.