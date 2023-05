Bullismo a scuola, vittima l’insegnante che viene sospesa

Un’insegnante di Latina sarebbe stata vittima di bullismo ad opera di giovani studenti che, per via del proprio comportamento violento l’avrebbero mandata anche in ospedale. Ma la vicenda, assurda, raccontata da Tgcom24 e che vede come teatro una scuola di Latina, avrebbe visto finire l’insegnante di 52 anni addirittura sul banco degli imputati.

Secondo quanto ricostruito, infatti, ai danni della donna sarebbero partite delle denunce per molestie sessuali che avrebbero portato la dirigente scolastica a sospendere l’insegnante.