A San Magno arriva il settimo defibrillatore della città

È stato inaugurato domenica mattina il settimo defibrillatore donato alla città nell’ambito del progetto “Fondi nel cuore”, promosso dall’Associazione “Ars et Vis”.

Il dispositivo semiautomatico e utilizzabile seguendo le istruzioni anche senza esperienza, è stato posizionato nel giardino della chiesa di San Magno. Si tratta di un importante presidio di sicurezza in una zona densamente popolata e assiduamente frequentata che ne era completamente sprovvista.





Sono stati presenti, oltre al sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e a Don Antonio, gli assessori Vincenzo Carnevale, Sonia Notarberardino, diversi rappresentanti del Comitato San Magno, moltissimi residenti e naturalmente Giovanna Laura Nallo e Danilo Salvatori, rispettivamente presidente dell’Associazione “Ars et Vis” e promotore del progetto “Fondi nel cuore”.

Hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione anche i volontari del comitato di Fondi della Croce Rossa e i Falchi di Pronto Intervento del presidente Mario Marino, sempre in prima linea in occasione di manifestazioni e grandi eventi. La mattinata è stata l’occasione per la contrada per accogliere la reliquia di Santa Rita e celebrare in anticipo la Festa della Mamma con rose rosse e un momento di riflessione.