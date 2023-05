Fondi piange l’ex vicesindaco Gino Cataldi

È venuto a mancare nei giorni scorsi Gino Cataldi, già vicesindaco e assessore ai servizi sociali della Giunta presieduta da Onoratino Orticello tra il 1994 e il 2000.

Commozione a Fondi ai funerali. Presenti i familiari, gli amici, ex amministratori comunali e anche tanti conoscenti che hanno riconosciuto a Cataldi l’impegno per anziani e disabili. Noto in città, infatti, per il suo impegno sociale in favore degli ultimi.





Cataldi è venuto a mancare dopo una lunga malattia contro la quale ha dovuto combattere.