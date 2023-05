Minturno, contributo da 100mila euro con il bando Reti d’Impresa

Finanziamento in arrivo per il Comune di Minturno. Grazie al bando regionale Reti d’Impresa, che assegna 15 milioni di euro ai Comuni del Lazio e ai Municipi di Roma per favorire la costituzione, l’avvio ed il consolidamento delle reti di imprese tra attività economiche su strada, il comprensorio turistico di Minturno Scauri riceve uno stanziamento di 100mila euro per lo sviluppo del commercio, la valorizzazione del territorio, il rilancio dell’immagine e l’incremento dell’offerta.

Decisivo il progetto presentato dal Municipio pontino, in sinergia con il Consorzio Minturno da scoprire e la Confcommercio Ascom Minturno Scauri. «Il Consorzio – sottolinea il consigliere comunale Giuseppe Pensiero – riunisce circa 60 operatori e vuole cercare di ridefinire il ruolo di destinazione turistica della nostra città, in termini di destagionalizzazione, di sinergia delle filiere commerciale e turistica, di attrattività stagionale per target differenziati. Questo finanziamento al nostro Comune va a premiare e a supportare l’importante collaborazione avviata da tempo dall’Amministrazione civica con la rete di operatori commerciali di Minturno Scauri, che ha permesso di coinvolgere le imprese e di individuare opportunità di sviluppo in vari settori».