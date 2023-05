Come ampiamente immaginabile, festeggiamenti no stop anche in provincia di Latina, e in special modo nel Sud pontino, per il terzo scudetto del Napoli. Un trionfo calcistico arrivato a 33 anni dall’ultima volta e divenuto matematico venerdì sera, al termine del pareggio in trasferta contro l’Udinese, lasciando spazio a caroselli, brindisi e fuochi d’artificio.

VIDEO