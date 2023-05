MacFrut, per il Mof bilancio più che positivo nella fiera dei record

Un altro importante momento di dialogo, di confronto e di condivisione quello tra il Mof e gli altri protagonisti nazionali ed internazionali che si occupano della filiera dell’ortofrutta, che hanno avuto l’importante opportunità di aprire un nuovo focus nel corso di MacFrut, la fiera internazionale dell’ortofrutta che si è svolta dal 3 al 5 maggio a Rimini e che ha messo al centro delle attenzioni del mondo produttivo italiano questo settore che, tra tradizione e innovazione, continua a mietere successi e a puntare sulla qualità.

Un’edizione da record la quarantesima, aperta alla presenza prestigiosa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’anteprima della fiera ed inaugurata dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Esperti del settore, associazioni di categoria, produttori, ma anche tanti consumatori incuriositi e ansiosi di conoscere lo stato di un mercato strategico nell’ambito del Made in Italy agroalimentare, hanno affollato gli stand allestiti alla perfezione all’interno degli spazi del Rimini Expo Center e per il Mercato Ortofrutticolo di Fondi è stata un’occasione da non perdere per ragionare e cercare innovazioni su un settore che, in Italia, rappresenta un quarto della produzione agricola nazionale (1,2 milioni di ettari coltivati) e coinvolge ben 300 mila aziende.





“Nel 2022 – spiega l’amministrazione delegato del Mof, Enzo Addessi – l’Italia ha prodotto circa 25 milioni di tonnellate di prodotti ortofrutticoli per un valore della produzione ortofrutticola di circa 15 miliardi di euro. Le esportazioni nel 2022 hanno superato i 10 miliardi di euro (freschi e trasformati) con un saldo della bilancia commerciale di +2.762 milioni di euro, in un dato destinato a essere triplicato se si considerasse l’intera filiera. Dal canto nostro – prosegue l’ad – non potevamo esimerci da un confronto e da un dialogo che ci ha permesso di rinsaldare le nostre storiche partnership e aprire nuovi orizzonti per il futuro dei nostri territori”.

All’amministratore hanno fatto seguito le parole del direttore del Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi, Roberto Sepe, che ha giudicato estremamente positiva e costruttiva la tre giorni romagnola, ricordando anche un altro importante evento cui il Mof ha recentemente partecipato: “A febbraio siamo stati impegnati nella tre giorni di Fruit Logistica a Berlino, la manifestazione punto di riferimento mondiale per il settore dell’ortofrutta, in cui Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi ha giocato un ruolo da protagonista. Oggi – conclude il direttore – torniamo da Rimini con altre belle esperienze da mettere in campo per rendere ancora più efficace il nostro impegno ed alzare il livello qualitativo del nostro lavoro. Stare a contatto con gli esperti del settore ed aver avuto la possibilità di confrontarci anche con il Ministro Lollobrigida ci ha fatto comprendere che i nostri sforzi stanno portando a risultati importanti e che il futuro di questo settore non può prescindere dal passare anche attraverso il Mof”.