Non solo i festeggiamenti in provincia di Latina. Attraverso l’obiettivo del fotoreporter pontino Renato Olimpio, in occasione del terzo scudetto del Napoli gli occhi di h24notizie hanno immortalato anche il tripudio allo stadio partenopeo intitolato a Diego Armando Maradona, giovedì sera colmo di 50mila tifosi radunatisi per seguire a distanza la decisiva trasferta di Udine sui maxi-schermi, e parte della festa per le strade della città.

FOTOGALLERY