Formia, la Regione finanzia due progetti per la tutela del patrimonio pubblico

Il Comune di Formia ha ottenuto dalla Regione Lazio, nell’ambito delle ‘Reti di Imprese tra Attività Economiche’, l’approvazione del finanziamento su due progetti presentati nel 2022: l’uno, nato sotto l’egida della Confcommercio e realizzato dal Consorzio ‘Le Due Torri’ e l’altro ideato da ‘Il Borgo di Mola’, associazione ormai matura e con una sua forte identità. Un sistema di aiuti alle imprese in forma aggregata, al fine di consolidare le strategie regionali per la promozione degli ambiti urbani, valorizzando e tutelando il patrimonio pubblico.

“L’iniziativa a sostegno del settore commercio, grazie alla concessione di finanziamenti regionali per le reti di imprese tra attività economiche su strada – spiega il sindaco Gianluca Taddeo – è finalizzata allo sviluppo economico e può generare effetti positivi anche sul piano occupazionale e sociale. Un presidio prezioso che rende viva e più armonica la città. Il nostro obiettivo è di beneficiare le reti territoriali e in questo momento storico il raggiungimento di questo importante risultato rappresenta anche un significato simbolico, quella di unire imprese, Comune ed associazioni. Risultato raggiunto anche dal buon lavoro svolto dagli uffici del settore attività produttive”.





L’assessore alle Attività produttive Chiara Avallone già l’anno scorso aveva sottolineato il valore del bando regionale, un asset strategico per valorizzare il territorio, ma che al suo interno ha una valenza simbolica, quello di unire tutte le forze in campo. “Il finanziamento di 100.000 euro ottenuto per ognuno dei progetti – ha osservato Avallone – rappresenta per noi un risultato straordinario che abbiamo conseguito in virtù del profondo e accorato impegno speso dall’assessorato alle attività produttive e dalle due reti di impresa, l’una costituita e consolidata ormai da anni – il Consorzio Le due Torri – e l’altra il Borgo di Mola – che a breve vedrà i suoi natali”. “I due progetti – prosegue – interesseranno l’intero centro della città: dalla torre di Castellone sino ad arrivare a via Emanuele Filiberto – quello del consorzio Le Due Torri – e da Largo Paone sino alla pinetina Ginillat – quello del Borgo Di Mola. Gli interventi riguarderanno l’arredo urbano, il verde, la sostenibilità energetica ed ambientale, il marketing di rete, nonché manifestazioni ed iniziative che, strutturate sotto il profilo organizzativo, diventeranno nel tempo appuntamenti fissi per un turismo di qualità”.

La Regione Lazio ha deciso di mettere a disposizione 15 milioni di euro destinati ai Comuni del Lazio con un contributo massimo di 100.000 euro per rete. “Dal lavoro del Consorzio ‘Le Due Torri’ e de ‘Il Borgo di Mola’, l’amministrazione ha pienamente condiviso ed integrato con i propri interventi a sostegno ed a completamento degli stessi. La riqualificazione del nostro territorio passa attraverso una stretta collaborazione e sinergia tra imprese ed amministrazioni comunali per aumentare e promuovere lo sviluppo locale, volano imprescindibile per una città a vocazione turistica, economica e sociale, punti focali per una Formia più sostenibile e moderna”, concludono il sindaco Taddeo e l’assessore Chiara Avallone.