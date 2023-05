Minturno Scauri, tornano le Giornate Ecologiche: i dettagli

L’assessorato all’Ambiente del Comune di Minturno annuncia il nuovo calendario, per la primavera-estate 2023, delle Giornate Ecologiche, con relativa distribuzione dei sacchetti per l’organico ed il secco residuo.

Dopo il successo riscontrato lo scorso anno, con un gran numero di adesioni ed una notevole quantità di rifiuti differenziati recuperati, l’amministrazione civica propone 9 date in tutto il comprensorio di Minturno Scauri per la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti, Rae, sfalci verdi, oli esausti, imballaggi e molto altro. Alle già note “location” del Piazzale Sieci (a Scauri) e di Piazza Kennedy (a Minturno), si affianca ancora quella di Piazza Bassani, sulla Riviera di Levante (a Marina), e si aggiunge il nuovo sito presso l’ex Pretura (a Minturno).





Sei le Giornate Ecologiche in agenda (domeniche 7 e 21 maggio, 4 e 11 giugno, 17 e 24 settembre) nelle principali piazze e tre appuntamenti per la consegna dei sacchi per l’organico ed il secco residuo in contrada Fontana Perrelli e nelle Frazioni collinari di Pulcherini, Santa Maria Infante, Tufo e Tremensuoli (18 e 25 giugno, 2 luglio). Ciascun cittadino/domiciliato potrà ritirare il materiale gratuito, presentando la ricevuta di versamento della Tari, anche negli appuntamenti che si svolgeranno a Minturno, Scauri e a Marina di Minturno.

«Sono felice di annunciare il ritorno delle Giornate Ecologiche – dichiara l’assessore all’Ambiente Elisa Venturo – Lo scorso anno hanno registrato una grande partecipazione della cittadinanza e una sensibilità rinnovata verso il tema del riciclo. Questa iniziativa serve principalmente ad avvicinare anche i più restii al tema della differenziata, a mostrare quanto possa essere semplice conferire i rifiuti e a dare l’opportunità (a chi è impossibilitato a raggiungerlo) di usufruire di tutti i servizi che offre il nostro Centro comunale di raccolta. Nelle 6 mattinate in programma si potranno smaltire rifiuti ingombranti, come mobili, biciclette, carrozzine, oggetti in metallo Raee, piccoli e grandi elettrodomestici, tv, monitor, computer, tablet e telefoni. Sarà possibile consegnare al personale della ditta incaricata anche pile esauste, toner, farmaci scaduti. L’estate, come sempre, ci chiede uno sforzo maggiore sia come macchina amministrativa che come comunità: per questo auspico la collaborazione di tutti ed invito ad una partecipazione attiva all’iniziativa, allo scopo di favorire il conferimento di quei rifiuti che non vogliamo vedere più abbandonati in cantina, in strada o, peggio ancora, nei campi o in zone periferiche della città».

È possibile consultare il calendario completo degli appuntamenti sul sito web, sui canali social del Comune e su Junker App. Giornate ecologiche 2023, con consegna dei sacchi dalle ore 7:00 alle 12:00

Domeniche

7 maggio Scauri, Piazzale Sieci

21 maggio Minturno, Largo ex Pretura

4 giugno Marina di Minturno, Largo Bassani

11 giugno Scauri, Piazzale Sieci

17 settembre Minturno, Piazzale Kennedy

24 settembre Scauri, Piazzale Sieci

Distribuzione dei sacchi per l’organico ed il secco residuo

Domeniche

18 giugno

Pulcherini, Piazza Aria Vecchia, dalle ore 9:00 alle 10:40

Santa Maria Infante, Piazza F.lli Pimpinella, dalle ore 11:00 alle 12:30

25 Giugno

Contrada Fontana Perrelli, Piazza San Pio, dalle ore 7:30 alle 10:00

Tremensuoli, Piazza San Nicandro, dalle ore 10:15 alle ore 12:30

2 Luglio