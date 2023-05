Quali sono i materiali utilizzati nell’additive manufacturing ?

L’additive manufacturing, noto anche come stampa 3D, è una tecnologia di produzione che consente la creazione di oggetti tridimensionali mediante l’impiego di materiali depositati in strati successivi.

Questa tecnologia è stata sviluppata negli anni ’80 e ha rivoluzionato il mondo della produzione, consentendo di realizzare pezzi complessi in modo rapido e a basso costo. Materiali utilizzati nell’additive manufacturing sono diversi e dipendono spesso dal tipo di oggetto su cui stiamo andando ad utilizzare la nostra stampante 3D. In questo articolo, esploreremo i principali materiali utilizzati nella stampa 3D.

Il più comune: la plastica

La plastica è il materiale più comune utilizzato nell’additive manufacturing. Ci sono diverse tipologie di plastica utilizzate nella stampa 3D, come il PLA, ABS, PETG e TPU. Il PLA è un polimero biodegradabile ottenuto da fonti rinnovabili, come il mais, e può essere facilmente stampato con la maggior parte delle stampanti 3D. L’ABS è un polimero termoplastico comunemente utilizzato per la produzione di pezzi robusti e resistenti agli urti, mentre il PETG è una plastica termoplastica trasparente che combina resistenza e flessibilità. Il TPU è un elastomero termoplastico che consente di produrre pezzi flessibili.





Stampa 3D con l’utilizzo di metalli

La stampa 3D di metalli è una tecnologia in continua evoluzione. I materiali metallici più comunemente utilizzati sono l’alluminio, l’acciaio inossidabile, il titanio e il rame. La stampa 3D di metalli è spesso utilizzata nella produzione di parti per l’industria aeronautica e automobilistica, nonché nella produzione di componenti medici. La stampa 3D di metalli richiede attrezzature specializzate, come stampanti a polvere di metallo e forni a vuoto per la sinterizzazione.

Design ed oggetti decorativi : la scelta della ceramica

La stampa 3D di ceramica è una tecnologia emergente che consente di produrre oggetti in ceramica ad alta precisione. I materiali ceramici utilizzati nella stampa 3D sono spesso miscelati con resine per aumentare la sua lavorabilità. Una volta stampati, i pezzi vengono cotti a temperature elevate per eliminare la resina e ottenere un pezzo ceramico solido. La stampa 3D di ceramica è utilizzata principalmente nella produzione di oggetti decorativi e pezzi di design.

In conclusione, l’additive manufacturing utilizza una vasta gamma di materiali per la produzione di oggetti tridimensionali. La plastica è il materiale più comune utilizzato, ma la stampa 3D di metalli e ceramica sta diventando sempre più popolare. La scelta del materiale dipende dall’applicazione del pezzo, dalla sua resistenza e dalle proprietà estetiche richieste. Con l’avanzare della tecnologia e lo sviluppo di nuovi materiali, le possibilità dell’additive manufacturing continuano a crescere.