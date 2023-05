Come accorgersi di essere incinta

La gravidanza è un momento meraviglioso nella vita di una donna ma che può, allo stesso tempo, anche essere fonte di preoccupazioni e stress, soprattutto per le donne che si chiedono se sono realmente incinte.

Ogni donna affronta la gravidanza in modo diverso: alcune possono non avere alcun sintomo, mentre altre possono sperimentarne una vasta gamma fin dalle prime settimane. In ogni caso non c’è da preoccuparsi, poiché ogni corpo risponde in maniera differente.





Essere a conoscenza dei sintomi comuni può aiutare le donne a identificare la gravidanza sin dall’inizio e adottare così le giuste misure preventive. Ecco alcuni dei sintomi della gravidanza più diffusi.

Nausea e vomito

La nausea e il vomito sono tra i sintomi più comuni della gravidanza. Generalmente possono manifestarsi fra la quinta e l’ottava settimana, con un picco intorno alla nona.

Affaticamento

La gravidanza può causare una sensazione di stanchezza e affaticamento, anche durante la prima settimana dopo il concepimento, ma che spesso si verifica a partire dalla sesta settimana in poi. Ciò è dovuto ai cambiamenti ormonali e al fatto che il corpo sta lavorando sodo per supportare la crescita del feto.

Aumento di peso

Per una donna, avere un corpo in cambiamento può essere difficile ma, durante la gravidanza, l’aumento di peso è un segnale di una crescita sana del tuo bambino. In generale, si consiglia di aumentare di peso tra i 9 e i 13 kg durante la gravidanza, ma questo dipende dalle circostanze personali.

Sensibilità ai seni

Tra i primi sintomi di gravidanza ci sono l’aumento di volume e una maggiore sensibilità del seno e dei capezzoli: sono tra i sintomi gravidici più diffusi e frequenti, quasi sempre presenti prima della scadenza mestruale.

Crampi e spotting

Alcune donne possono sperimentare crampi e spotting durante le prime settimane di gravidanza. Questo può essere causato dall’impianto dell’embrione nell’utero e solitamente non è motivo di preoccupazione.

Foto di StockSnap da Pixabay