Minturno Scauri: atletica, ciclismo e taekwondo con “Il Maggio dello Sport”

Si intitola “Il Maggio dello Sport”: è il calendario di eventi patrocinato e sostenuto dal Comune, in programma, il prossimo mese, nel comprensorio di Minturno-Scauri. Atletica, ciclismo e taekwondo terranno banco nelle imminenti settimane, attirando l’attenzione di sportivi e non.

Domenica 7 maggio, alle 9, presso la Scuola “Angelo De Santis” di Marina di Minturno, appuntamento con il 2° Trofeo di atletica leggera “Città di Minturno”. La manifestazione, promossa dall’Atletica Minturno Asd, registrerà la partecipazione di giovani provenienti dalle province di Roma, Latina, Frosinone, Napoli e Caserta.





“La Marittima in festa” è, invece, il cicloraduno storico promosso dal Co.S.Mo.S. (Comitato Spontaneo Mobilità Sostenibile) di Minturno Scauri e dall’Asd Aurunci Cycling Team, in agenda sabato 13 e domenica 14, tra Arena Mallozzi, Area Sieci e Lungomare di Scauri: un’iniziativa indirizzata a chi ama andare in bicicletta ed immergersi nella bellezza del paesaggio naturale.

Al Palasport Borrelli di Scauri, domenica 14, dalle ore 9, torneranno le sfide per “Lazio Combat”, campionato interregionale di Taekwondo, organizzato dal Comitato Regionale Lazio della Federazione italiana.

Il mese sportivo si concluderà con “Salti sul Lungomare di Scauri”, manifestazione nazionale di atletica leggera, raduno ideato dall’Atletica Minturno Asd, in programma sabato 27 maggio, alle 17,30, nei pressi della Villa comunale, in Piazza Caio Mario.

«Il nostro comprensorio vanta una grande tradizione sportiva – sottolinea il sindaco Gerardo Stefanelli – Siamo convinti che la promozione e la pratica delle varie discipline, dell’attività motoria e ricreativa siano dirette a soddisfare gli interessi generali della collettività. L’amministrazione comunale pone fra i propri obiettivi quello di incentivare l’attività sportiva e di offrire ai giovani la possibilità di praticare sport per favorire l’orientamento verso uno stile di vita sano e l’adesione a valori positivi. Il territorio cittadino possiede un patrimonio associativo di grande valore, a cui va riconosciuto un ruolo di interlocutore per la gestione e l’organizzazione delle attività agonistiche e non. Da qui – aggiunge il sindaco – la scelta di dar vita alla Consulta Comunale dello Sport, istituita dal consiglio comunale con la delibera n. 24 del 31 marzo scorso. Infine, non va dimenticato che il turismo sportivo è in forte crescita e rappresenta un’opportunità di sviluppo per il comprensorio di Minturno-Scauri».