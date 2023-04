Latina, approvata la proposta per i fondi Fesr. Il commissario: “Portata straordinaria”

Con delibera del commissario straordinario Carmine Valente è stato approvato il documento ‘La definizione della proposta di strategia territoriale del Comune di Latina’ per l’adesione al programma di finanziamento ‘Pr Lazio Fesr 2021-2027’. “Un documento di portata straordinaria – commenta il commissario Valente – perché identifica e analizza i temi chiave per il territorio, quelli dai quali partire per costruire la città del futuro”.

La strategia territoriale è necessaria per portare avanti l’iter di ottenimento dei 20,3 milioni di euro di cui il Comune di Latrina è assegnatario nell’ambito del Programma Pr Lazio Fesr 2021-2027, Azione 5.1.1 Obiettivo di Policy 5, in base al regolamento europeo che prevede che il sostegno nell’ambito degli obiettivi strategici del Fesr sia fornito attraverso Strategie di sviluppo territoriale e locale (St), che si attuano con pacchetti di Investimento territoriale integrato (Iti), che consentano tra l’altro di mettere a sistema i finanziamenti ricadenti in altri Programmi supportati da diversi fondi comunitari.





“Si tratta di una vera e propria azione collettiva – continua Valente – che rappresenta in modo organico gli interessi e le criticità di una comunità locale nonché una efficace modalità per la creazione di uno spazio di confronto e la costruzione di una visione condivisa”.

Il documento scaturisce infatti da una serie di azioni che il Comune di Latina ha messo in campo:

avviso di manifestazione di interesse per l’attivazione del partenariato locale finalizzata all’elaborazione della Strategia territoriale al fine di dare attuazione al coinvolgimento della comunità locale;

attivazione della piattaforma interattiva realizzata dall’autorità di gestione, attraverso la quale sono stati raccolti i contributi della cittadinanza e dell’associazionismo del territorio di Latina in merito ai bisogni rilevati e alle proposte utili per l’elaborazione della Strategia Territoriale;

evento il 23 marzo scorso organizzato in collaborazione con la Regione Lazio, su ‘I processi partecipativi nei progetti di trasformazione urbana – Guida alla co-progettazione delle Strategie territoriali del Pr Fesr’ nel corso del quale sono stati presentati i risultati dell’analisi di contesto del territorio elaborati sulla base di dati statistici e relativi ai diversi ambiti interessati dalla Strategia territoriale e raccolti i contributi della cittadinanza attraverso i tavoli tecnici di lavoro realizzati i cui contenuti sono stati riportati nei report di restituzione agli atti ed allegati al documento.

“Abbiamo attivato il Partenariato locale per la redazione della Strategia territoriale – spiega Valente – composto da 32 partner locali che hanno aderito alla Manifestazione di interesse presentando la candidatura per la partecipazione alla costruzione di una visione condivisa attraverso percorsi di co-progettazione”.

Nel frattempo la Regione Lazio ha prorogato al 30/06/2023 il termine per la presentazione del documento complessivo della Strategia territoriale. Nella fase conclusiva del processo si arriverà alla sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Latina e l’Autorità di gestione Fesr volta a stabilire i compiti, le funzioni e le responsabilità delle singole parti nonché alla individuazione degli interventi da finanziare”.