Formia rifiuti zero, audizione dell’amministratore delegato in commissione Ambiente

Sabato la commissione Ambiente si è riunita con all’ordine del giorno l’audizione del dottor Raffaele Rizzo, amministratore unico della società Formia rifiuti zero. Si é dato seguito a quanto deciso nel recente consiglio comunale per approfondire le tematiche di stretta competenza della Frz, quali gli approcci alla nuova gestione, la fotografia della situazione aziendale alla data dell’insediamento, le attività gestionali in atto e l’organizzazione aziendale in senso stretto come obiettivo riorganizzativo. Si é approfondito il tema del conferimento in discarica del secco residuo e dell’analisi dei costi di conferimento.

“Una commissione che é entrata nel merito anche di aspetti tecnici, aperta al contributo di tutti i consiglieri componenti e capigruppo presenti”, sottolineano dall’amministrazione comunale. Soddisfazione da parte del presidente Antonio Capraro per il dettaglio dei temi trattati e per l’approvazione, all’unanimità dei presenti, del Regolamento di accesso al centro di raccolta che verrà presentato all’attenzione ed alla votazione del primo consiglio comunale utile.





L’assessore all’Ambiente Eleonora Zangrillo dà appuntamento al prossimo impegno della commissione, che riguarderà la presentazione del Piano Industriale e vedrà sul tavolo di discussione anche la durata della società. L’assessore sottolinea inoltre che questi sono temi già trattati in maniera generica in commissione ed in consiglio comunale, e che diventeranno puntuali attraverso “argomentazioni e dati che serviranno a definire i prossimi passi e le prossime determinazioni che l’amministrazione comunale di Formia definirà per la gestione futura della Frz”. “Andiamo avanti con determinazione in questo settore tanto utile alla città”, la chiosa del sindaco Gianluca Taddeo.