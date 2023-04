Fondi-Dachau in 500: la sfida di 9 equipaggi per il 25° anniversario del gemellaggio

Sono partiti sabato mattina alle 7:00, da Piazza Unità d’Italia, i nove equipaggi diretti in Germania: un’impresa di 2.200 km in Fiat 500 per celebrare il 25° anniversario del gemellaggio tra la cittadine di Fondi e Dachau. A guidare la spedizione, che attraverserà meravigliosi panorami italiani e tedeschi, il presidente dell’Associazione “Fondi in 500” Floriano Riccardi e il cronista Lorenzo Nallo che non mancherà di documentare la traversata sulla pagina Facebook Radio Antenna Musica 92.2.

All’arrivo, i 18 viaggiatori saranno accolti dal borgomastro Florian Hartmann e da una folta delegazione di Dachau. Tra i momenti più attesi del soggiorno, il Maibaum, la grande festa popolare bavarese che viene celebrata ogni anno il primo maggio e che quest’anno vedrà tra i graditi ospiti gli amici di ‘Fondi in 500’. Il gruppo sarà poi raggiunto dal vicesindaco Vincenzo Carnevale che oggi parteciperà anche alla cerimonia organizzata in occasione dell’anniversario della Liberazione del Campo di Dachau.