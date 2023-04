La commissione Attività Produttive parla di Mof e Pnrr

Si è riunita mercoledì pomeriggio, presso l’aula consiliare “Luigi Einaudi”, la commissione Attività Produttive convocata dal presidente Raffaele Gagliardi.

All’assemblea hanno preso parte anche il presidente del Mof Bernardino Quattrociocchi, il vice Franco Recchia, l’amministratore delegato Enzo Addessi e i membri del Cda Guido Addessi e Sergio Pinto che hanno illustrato i numerosi progetti avviati grazie ai fondi PNRR.





«Come ho già avuto modo di dire in più circostanze – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta un’opportunità senza precedenti per la nostra città e per il territorio. Sapere che, non solo il Comune, ma anche il Mof sta sfruttando questa preziosa occasione e sta lavorando con grande impegno per massimizzare le opportunità offerte dal Pnrr fa ben sperare circa le possibilità di rilancio del mercato e dell’indotto che da esso ne derivano».

«Abbiamo cercato di focalizzare impegno ed energie in progetti – aggiunge il presidente Quattrociocchi – sentiti e condivisi dagli addetti ai lavori ma, soprattutto, concreti e realizzabili per dare un nuovo impulso al Centro agroalimentare di Fondi e renderlo sempre più innovativo e all’avanguardia. La fase esecutiva del Pnrr sarà peraltro seguita sotto la vigilanza della Prefettura di Latina con cui il Mof ha firmato un protocollo d’intesa».

A ringraziare i vertici del Mof per aver risposto, in maniera puntuale e completa, a tutte le numerose domande formulate dall’assemblea anche il presidente dell’organo Raffaele Gagliardi, l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza che hanno fortemente apprezzato l’iniziativa.