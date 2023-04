Domenica a Fondi la cronoscalata dedicata a Pantani

Tutto Pronto per la 1^ cronoscalata internazionale “La salita di Marco Pantani” che si terrà domenica 30 aprile 2023, alle ore 9:30, con partenza da Piazza Biagio di Manno (Chiesa S. Antonio) in località le “Querce” a Fondi.

La gara, tra le più attese del programma Fondi città europea dello Sport 2023, è organizzata dalla società Cicli Rebike con il supporto e il patrocinio del Comune di Fondi. Le premiazioni avranno inizio alle 12:30 circa.





La cronoscalata fa seguito al progetto della Salita di Pantani inaugurata il 25 Giugno 2022 alla presenza della mamma di Marco Pantani e dell’Associazione Pantani.

Questo progetto ha lo scopo di far conoscere, visitare e percorrere in bici “la salita di Pantani” e, allo stesso tempo, di valorizzare il territorio fondano mettendo in risalto luoghi naturalistici favolosi e panorami mozzafiato tra i quali località “Le crocette”, sito in cui si allenava, con la sua squadra Mercatone, il campione “Marco Pantani”. Vicende di storia sportiva documentate e raccontate, tra gli altri, da Stefano Garzelli.

“Un sentito ringraziamento – commenta il presidente dell’associazione organizzatrice Stefano Refini – va al sindaco Beniamino Maschietto, all’assessore allo sport Fabrizio Macaro, al consigliere comunale e provinciale Vincenzo Mattei e all’amministrazione tutta, ma anche alla Provincia e al Parco naturale regionale dei Monti Aurunci per aver creduto, sin dal primo giorno, in questa bellissima iniziativa”.

Questa prima edizione della cronoscalata va ad integrarsi al progetto iniziale e ne accresce il successo. Basti pensare che, a meno di un anno dall’inaugurazione del monumento e della salita, il percorso è già documentato anche su Wikipedia.

“Siamo sicuri – concludono gli organizzatori – che a prescindere dai vincitori sarà una giornata di festa e di aggregazione attraverso lo sport in memoria del Campione Marco Pantani. Quest’anno sono infatti ben 25 anni dal suo primato imbattuto (doppietta Giro D’Italia – Tour de France)”.

Main sponsor “Camping Santa Anastasia, radio partner “Radio Show Italia 103e5”