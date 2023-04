Minturno Scauri, il vademecum comunale per le locazioni degli alloggi turistici

Il Comune di Minturno ha preparato un vademecum (disponibile sul sito web – sezione Imposta di Soggiorno – Modulistica) rivolto ai cittadini che concedono, nel comprensorio di Minturno Scauri, un proprio appartamento in locazione turistica e intendono “promocommercializzarlo” sui vari portali online dedicati ai settore.

I proprietari di alloggi sono tenuti ad effettuare i seguenti adempimenti: presentazione di una comunicazione al Suap del Comune (attraverso il portale impresainungiorno.gov.it), trasmissione di una copia alla Direzione Regionale del Turismo (organizzazioneufficiperiferici@regione.lazio.legalmail.it), acquisizione del Codice Identificativo Regionale (https://cise.regione.lazio.it/cise/), iscrizione al portale della Polizia di Stato, comunicazione dei nominativi degli ospiti alla Questura di Latina (Ufficio Upgaip), segnalazione della provincia di provenienza dei turisti alla Regione Lazio (https://radar.regione.lazio.it/osservatorio/) e versamento al Comune dell’Imposta di Soggiorno (dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno).





A chiarire il senso della campagna informativa è il sindaco Gerardo Stefanelli, che dichiara: «Il fitto abusivo delle case, soprattutto in estate, è una pagina non degna della nostra città e degli investimenti effettuati negli ultimi anni. È ora che la comunità segua l’Amministrazione comunale nel percorso di rinnovamento e di sviluppo del territorio, che passa dalla cura degli spazi pubblici ma anche dalla gestione ordinata e legittima degli immobili privati. Come sempre, l’Amministrazione è al fianco dei cittadini per aiutarli nei percorsi di gestione regolare dei fitti turistici in un’ottica collaborativa e non punitiva». È chiaro che a questa campagna di sensibilizzazione e di affiancamento seguiranno controlli mirati, nel comprensorio turistico di Minturno Scauri, da parte del Comando di Polizia Locale.

Per informazioni, contattare l’Ufficio Turismo del Comune al numero 0771.6608228 e, dal

15 giugno al 15 settembre, l’Ufficio IAT Scauri allo 0771.1978099 (dal lunedì al venerdì, dalle ore

9 alle 13).