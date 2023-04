Rifiuti sulla strada panoramica, la denuncia delle opposizioni

“La strada panoramica si sta trasformando in una discarica”, la denuncia di Sperlonga Cambia, la civica di opposizione che fa sapere di avere inoltrato una lettera un Comune per chiedere un intervento immediato di bonifica.

Sui social, dal gruppo di minoranza pubblicano anche alcune foto che evidenziano sacchetti dell’immondizia, plastica, vetri e altri rifiuti tra la vegetazione nel tratto panoramico, a margine della strada che collega il borgo con Itri.

LA NOTA DELLA CIVICA “SPERLONGA CAMBIA”

“Una strada panoramica non può trasformarsi in una discarica a cielo aperto.

Con una nota inviata questa mattina al Comune di Sperlonga e indirizzata all’ufficio ambiente, abbiamo segnalato la situazione in cui versano attualmente i tornanti della via provinciale Itri-Sperlonga: buste, vetri e altri rifiuti sono abbandonati sul terreno a ridosso di quella che dovrebbe essere una strada panoramica, ma che si sta trasformando in una discarica.