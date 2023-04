La pedalata dell’Anpi nella giornata del 25 aprile

La sezione dell’Anpi di Fondi ha voluto celebrare il 25 aprile con la consueta pedalata per le strade intitolate ai protagonisti della Resistenza. L’evento, iniziato in piazza Matteotti, si è concluso dinanzi al monumento ai caduti in piazza De Gasperi.

LA NOTA DELL’ANPI DI FONDI





Nella ricorrenza del 25 aprile, abbiamo tenuto la nostra consueta pedalata “sulle strade della Liberazione”. Dalle 9:00 del mattino, partendo da Piazza Matteotti, abbiamo ripercorso le strade della nostra città dedicate a personalità e luoghi della Resistenza insieme ad un nutrito numero di persone. Possiamo dirci contenti non solo della partecipazione, ma anche degli importanti contributi che ci sono giunti durante questa manifestazione. Iniziando dalla presenza del Sindaco Beniamino Maschietto, il quale ha aperto con noi la pedalata apponendo la prima coccarda rossa in Piazza Matteotti. Altro contributo ci è giunto da Andrea Rega, attore di teatro, il quale ha accompagnato l’apposizione delle coccarde in ogni strada con brevi monologhi dedicati a quelle personalità ed a quei luoghi, fino a giungere al monologo dedicato a Maria Teresa Nallo in Piazza Alcide de Gasperi. A questo proposito è doveroso ringraziare anche Raniero De Filippis, per il contributo fornito nella ricostruzione delle vicende che riguardavano Don Pappagallo e, appunto, la sua perpetua Maria Teresa Nallo. È proprio a questa nostra concittadina che abbiamo voluto riservare una menzione speciale in questo 25 aprile, per il suo contributo fornito nel salvare numerosi ebrei ed antifascisti. Oggi abbiamo festeggiato un Paese che è diventato libero, democratico e solidale grazie alla lotta di Donne e Uomini che hanno creduto in quella libertà. Siamo tutti figli di quel 25 aprile, siamo tutti nati da quell’Italia libera ed antifascista. Abbiamo il dovere di garantire e promuovere, oggi e sempre, questi valori di libertà, pace, umanità e giustizia sociale.