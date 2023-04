Guida all’acquisto di un bilanciere | Come scegliere il bilanciere giusto

Prima di acquistare un bilanciere, è essenziale definire lo scopo dell’esercizio, sia che si tratti di un bilanciere per il sollevamento pesi, per il powerlifting o per una funzione polivalente. Molte persone non hanno idea di come scegliere il bilanciere perfetto per loro, quindi abbiamo creato una guida dettagliata all’acquisto del bilanciere.

Dategli una rapida lettura per capire le vostre esigenze e il prodotto che le soddisfa, prima di scegliere il bilanciere giusto per voi!





● Una sbarra da uomo è lunga 7,2 piedi e pesa 20 kg.

● La barra femminile è lunga 6,5 piedi e pesa 15 kg.

● La sbarra Junior/Allenamento è lunga 5,6 piedi e pesa 10 kg.

BARRA OLIMPICA VS ASTA DA PALESTRA

È fondamentale capire la differenza tra un bilanciere olimpico e una barra da palestra.

Un bilanciere olimpico è realizzato in acciaio di alta qualità, progettato per contenere pesi pesanti, quindi ha tolleranze strette e manicotti che ruotano liberamente per consentire ai pesi di ruotare quando necessario.

Mentre le aste da palestra sono realizzate localmente con aste d’acciaio a basso costo, senza manicotti, e presentano quindi maggiori tolleranze e imperfezioni, mentre non sono assolutamente adatte al sollevamento pesi o al Powerlifting pesante.

Il peso

Una barra olimpica standard pesa 20 kg, mentre una barra da palestra ha un ampio margine di tolleranza e imperfezioni, quindi può avere un peso compreso tra 15 e 25 kg.

Rotazione del manicotto

Le barre olimpiche sono identificabili per le loro estremità di 50 mm o 2″. Nella maggior parte dei casi, i manicotti della barra ruotano liberamente. Quando si praticano sollevamenti olimpici o altri sollevamenti CrossFit, la rotazione del manicotto aiuta a ridurre il livello di coppia creato dalle piastre di peso.

Le estremità girevoli dei bilancieri olimpici consentono ai pesi di ruotare liberamente, riducendo la quantità di torsione e lo sforzo sui polsi/spalle.

La quantità di rotazione della barra è determinata dal fatto che la barra ruota su boccole o cuscinetti.

Diametro del manicotto e dell’asta

Le barre da palestra hanno una larghezza totale compresa tra 25 e 29 mm. Mentre l’asta principale di una sbarra olimpica è di 28 mm, i manicotti terminali delle sbarre olimpiche hanno un diametro di 49,8 mm (~2 pollici).

Una sbarra olimpica di buona qualità avrà un diametro costante del manicotto con variazioni minime o nulle, mentre una sbarra economica può avere una variazione di diametro fino a 2 mm rispetto a 49,8 mm.

FATTORI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DI UN BILANCIERE

Zigrinatura del bilanciere

L’andamento a tacche incrociate delle scanalature sull’asta è noto come zigrinatura o zigrinatura del bilanciere. Scavando nel palmo della mano e aumentando l’attrito tra la mano e il bilanciere, si ottiene la migliore presa possibile a seconda del tipo e dell’aggressività della zigrinatura.

La larghezza e la profondità delle scanalature determinano il grado di “aggressività” della zigrinatura. Una maggiore profondità con una larghezza favorevole significa una zigrinatura più aggressiva e quindi una presa più forte. Quindi una zigrinatura di 1,5 mm è molto più aggressiva di una zigrinatura di 1,2 mm, seguita da una zigrinatura di 1,0 mm.

Tra questi, il modello di zigrinatura Volcano è il più ottimale. Ha più punti per pollice quadrato che aumentano la superficie di attrito e scavano molto bene, ma non strappano la pelle del palmo. Per questo motivo la maggior parte dei bilancieri da powerlifting è dotata di una zigrinatura a vulcano da 1,5 mm.

Marcature della zigrinatura: Le zigrinature sono i segni cerchiati di 5 mm di spessore presenti sull’asta del bilanciere, posizionati secondo le specifiche IPF o IWF.

● La zigrinatura IPF è utilizzata per riconoscere la presa più ampia consentita nella distensione su panca.

● La zigrinatura IWF serve a riconoscere la presa più ampia consentita nello snatch.

Zigrinatura centrale: La zigrinatura centrale è un fattore essenziale per lo squat, in quanto aiuta a mantenere la barra in posizione sulla schiena durante il back squat e sul petto durante il front squat.

Rivestimento del bilanciere

I diversi tipi di rivestimento del bilanciere influiscono sulla sensazione di zigrinatura e sulla resistenza all’ossidazione della barra.

Ossido nero

Cromo: cromo lucido

Cromo duro

Rivestimento in ceramica

Bilanciere in acciaio inox

Bilancieri in ossido nero

L’impugnatura di una barra rivestita in ossido nero offre la migliore sensazione che si avvicina a quella dell’acciaio nudo. Per mantenere viva la zigrinatura aggressiva, viene applicato un sottile strato di rivestimento, che si ottiene economicamente con il rivestimento in ossido, ma che fornisce una protezione molto limitata contro l’ossidazione. Per questo motivo, è necessario effettuare una manutenzione regolare con una frequenza di 15-45 giorni per proteggere dall’ossidazione, a seconda delle condizioni climatiche e della posizione geografica.

Cromo (cromo lucido)

Il cromo è un’opzione economica in grado di resistere a una migliore resistività all’ossidazione rispetto all’ossido. Ha un aspetto di finitura piuttosto brillante e consente una sensazione di zigrinatura moderata. Con il tempo, è possibile che i rivestimenti inizino a scheggiarsi o a staccarsi e che perdano la loro resistenza all’ossidazione, il che tende ad arrugginire la barra.

Cromo duro

Il cromo duro si rivela una scelta ideale per le strutture commerciali grazie al suo aspetto argentato, alla bassa manutenzione, alla moderata zigrinatura e alla più che moderata resistenza all’ossidazione.

Rivestimento in ceramica

Offre una resistenza alla corrosione fino a 100 volte superiore a quella di uno strato di ossido nero/fosfato standard. Poiché la ceramica offre una resistenza alla ruggine quasi perfetta, non richiede manutenzione e ha un aspetto estetico opaco. L’unico inconveniente è che potrebbe graffiarsi in caso di contatto metallo-metallo (durante il sollevamento della barra su tazze J nude), ma se si utilizzano tazze J in plastica UMHW, questa barra può durare per anni.

Bilanciere in acciaio inox

Se vivete in zone costiere o se dovete affrontare inverni rigidi, se l’umidità e l’umidità si frappongono tra voi e il bilanciere, aumentando la frequenza della manutenzione, i bilancieri in acciaio inossidabile vengono in vostro soccorso.

Rispetto a tutti i tipi di rivestimento sopra citati, l’acciaio inossidabile offre una finitura e una durata superiori.

Costruzione del manicotto

I meccanismi di rotazione variano in base alla struttura del manicotto della barra, a seconda che siano dotati di cuscinetti o boccole.

I cuscinetti ad aghi sono progettati per fornire una rotazione fluida, costante e più silenziosa per soddisfare le esigenze del sollevamento pesi. Le boccole, invece, sono costruite per fornire il meccanismo di rotazione ottimale (da meno a moderato) richiesto dal powerlifting.

In conclusione, se si pratica il sollevamento pesi o l’allenamento CrossFit, è consigliabile scegliere una barra con cuscinetti ad aghi, mentre se si pratica il powerlifting è consigliabile scegliere una barra con boccole.

Nota: le boccole proprietarie di BullrocK, quelle utilizzate nel nostro modello Black Panther, sono costruite in modo economico per fornire una rotazione ottimale negli allenamenti di sollevamento pesi; per questo motivo sono diverse dalle normali boccole utilizzate nella maggior parte dei bilancieri. In confronto, non vedrete queste boccole proprietarie nelle nostre barre premium, poiché i cuscinetti ad aghi sono di gran lunga superiori a queste boccole per quanto riguarda i bilancieri olimpionici per il sollevamento pesi.

Diametro dell’albero

La IWF (International Weightlifting Federation) specifica che la barra deve avere un diametro di 28 mm per gli uomini e di 25 mm per le donne e i giovani, mentre la IPF (International Powerlifting Federation) specifica solo che la barra deve avere un diametro di presa di 28-29 mm.

Per questo motivo le nostre barre olimpiche hanno un diametro di 28 mm per gli uomini e di 25 mm per le donne, mentre le barre Power hanno generalmente un diametro di 29 mm, poiché in pratica 29 mm sono una presa più comoda ed efficiente di 28 mm per panca e squat.

Frusta

Scopo: introdurre lo slancio nei sollevamenti causato dalla barra.

Sollevamento pesi: Frusta desiderata

Powerlifting: Frusta non desiderata

Alcuni deadlifter seri potrebbero non essere d’accordo, poiché preferiscono una grande frusta durante il sollevamento dal peso.

Forza del bilanciere

Il bilanciere è associato a due parametri tecnici che devono essere conosciuti durante la scelta.

1. Forza di resa: Indica la quantità di peso che si può caricare sul bilanciere mentre è appeso al rack senza che si pieghi in modo permanente.

2. Resistenza alla trazione: Il carico massimo che la barra può sopportare senza fratturarsi o rompersi. Si valuta in libbre per pollice quadrato (PSI).

TIPI DI BILANCIERI

I bilancieri possono essere classificati come segue in base al tipo di esercizi che si eseguono con essi.

● Bilancieri per il powerlifting

● Bilancieri multiuso

● Bilancieri per il sollevamento pesi

● Bilancieri speciali

● Bilancieri per il powerlifting

I tre sollevamenti principali di qualsiasi regime di allenamento per il powerlifting sono lo squat, la panca e il deadlift. Esistono numerose altre varianti di questi sollevamenti principali, come il Front Squat, il Back Squat e diverse forme di deadlift.

Secondo le specifiche IPF (International Powerlifting Federation), il diametro dell’asta del bilanciere non deve superare i 29 mm e non deve essere inferiore a 28 mm.

I bilancieri di solito hanno un diametro di 29 mm, poiché offrono una maggiore superficie di contatto e quindi sono più comodi. Per la panca e lo squat, una presa efficiente ha un diametro di 29 mm.

L’impugnatura svolge un ruolo importante nel powerlifting e la zigrinatura del bilanciere ha un ruolo negativo.

Quando si tratta di Powerlifter seri, l’aggressività della zigrinatura deve essere considerata in base al tipo di presa che si preferisce/segue per i Deadlift, cioè Hook Grip, Mixed Grip o Overhand Grip.

Se preferite l’Hook Grip, allora una zigrinatura di 1,2 mm è la più adatta per voi, perché una zigrinatura aggressiva di 1,5 mm potrebbe risultare difficile per la maggior parte delle persone che praticano a lungo la presa ad uncino.

Per i sollevatori che preferiscono una presa mista o overhand, per i deadlift possono scegliere una zigrinatura da 1,5 mm, che garantisce una presa forte e aggressiva della sbarra.

Un sollevatore di potenza dovrebbe idealmente scegliere una sbarra con boccole per fornire il meccanismo di rotazione ottimale (da meno a moderato) richiesto per i sollevamenti di potenza, poiché il powerlifting consiste in movimenti di spinta e trazione verticali che non richiedono un meccanismo di rotazione elevato. La frusta non è desiderata in un bilanciere per powerlifting, a meno che non si preferisca la frusta nei sollevamenti da terra.

Zigrinatura centrale: La zigrinatura centrale è un fattore essenziale per lo squat, in quanto aiuta a mantenere la barra in posizione sulla schiena durante il back squat e sul petto durante il front squat.

I bilancieri per il sollevamento pesi

Il sollevamento pesi si concentra su due tipi di esercizi: lo snatch e il clean and jerk. Entrambi richiedono la completa estensione dell’arto per acquisire una maggiore ampiezza di movimento e, allo stesso tempo, stabilità.

La IWF (International Weightlifting Federation) specifica un diametro dell’asta di 28 mm per gli uomini e di 25 mm per le donne e i giovani.

Le sbarre per il sollevamento pesi devono essere dotate di cuscinetti ad aghi progettati per garantire una rotazione fluida, costante e silenziosa, in modo da soddisfare le esigenze del sollevamento pesi. Per eseguire lo snatch e il clean & jerk per sollevare il massimo carico in modo efficiente con un rischio ridotto di lesioni al polso.

I sollevatori di pesi devono considerare e prendere con precisione lo slancio della sbarra in modo efficiente durante la prima fase del movimento di sollevamento. Un bilanciere con la “frusta” permette al sollevatore di introdurre lo slancio nei sollevamenti, che dovrebbe essere causato dalla barra e non da lui. Un sollevatore esperto usa la frusta per spingere il peso verso l’alto, ad esempio durante il clean and jerk può far rimbalzare la sbarra sul petto e spingerla verso l’alto sfruttando lo slancio della flessione verso l’alto nella posizione di jerk.

Bilancieri multiuso

Se non siete sollevatori specializzati, se siete più che altro sollevatori amatoriali o se lavorate nella vostra palestra di casa, i bilancieri multiuso si rivelano di grande utilità.

Una sbarra multiuso dovrebbe essere idealmente di 20 kg e lunga 7,2 piedi. Per soddisfare gli esercizi di powerlifting e weightlifting, è sufficiente una zigrinatura profonda 1,2 mm. Una sbarra multiuso può avere una zigrinatura centrale che facilita gli squat anteriori e posteriori negli esercizi di powerlifting.

Se il vostro regime di allenamento è di minore intensità e ad alte ripetizioni, o se siete un sollevatore di pesi occasionale, le boccole proprietarie servono allo scopo. Se invece siete un sollevatore di pesi e sollevate pesi pesanti ogni giorno o più frequentemente, si consigliano i cuscinetti. Inoltre, la frusta è consigliata se si desidera un attrezzo multiuso, poiché è un requisito indispensabile nel sollevamento pesi e alcuni powerlifter la preferiscono, soprattutto durante il deadlifting.

Bilancieri speciali

I bilancieri speciali sono esattamente destinati a ciò che sono chiamati: una specialità. Per colpire muscoli specifici o per concentrarsi su particolari qualità di forza. Garantiscono la versatilità dell’allenamento in tutte le aree dell’allenamento con i pesi. I bilancieri specializzati sono ottimi non solo per l’allenamento specialistico, ma aiutano anche a risolvere i problemi legati agli infortuni, a concentrarsi su parti del corpo specifiche o su particolari qualità di forza. Per potenziare l’allenamento si possono utilizzare varianti del fidato bilanciere.

CONCLUSIONE

