Scontro da due auto, in cinque in ospedale: feriti anche due bambini

Cinque persone finite in ospedale, tra le quali due bambini, fortunatamente feriti in modo lieve. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di martedì a Latina, all’incrocio tra via Giulio Cesare e via Milazzo, dove per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale si sono scontrate due auto.

Si tratta di una Mini Cooper condotta da una donna e una Mazda CX5 su cui viaggiava una famiglia. Tutti in ospedale, il Goretti di Latina, anche se nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni ritenute preoccupanti. Sul posto, oltre agli agenti della Municipale e al 118, i vigili del fuoco.