I problemi della scuola nella società italiana contemporanea, gli incontri al San Francesco

L’Istituto paritario “San Francesco” e la cooperativa “Ricerca Educativa” hanno promosso due incontri sui problemi della scuola nella società italiana contemporanea. Il primo – intitolato “Dialogo tra scuola e famiglia: relazioni e patto di corresponsabilità” – si è tenuto venerdì scorso nella palestra della scuola di Fondi, il prossimo si terrà il 12 maggio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità educante dell’Istituto San Francesco un servizio permanente di stimolo culturale e pedagogico diretto agli studenti, alle famiglie ed al personale scolastico. È pacifico come l’alleanza educativa scuola-famiglia sia una relazione definita da due dimensioni: la frequenza dei contatti tra questi due sistemi e la qualità delle relazioni intraprese. Una buona alleanza educativa promuove una attuazione concreta e fattiva del patto di corresponsabilità scuola-famiglia.





Relatore dell’incontro il docente universitario Paolo Russo. Hanno dato il loro contributo alla discussione il parroco di San Francesco padre Giovanni Paolo Bianco, il vicesindaco Vincenzo Carnevale, il direttore di Ricerca Educativa Gerardo Abbate, la delegata del Sindaco ai Servizi sociali Morena Argentino, il responsabile dei Servizi sociali del Comune Antonio Marcucci, la referente del sindacato Gilda per il centro ed sud pontino Antonella Bello, la psicologa Virginia Faiola, referente per lo sportello d’ascolto dell’istituto San Francesco e per lo sportello “T’ascolto bro'” della parrocchia di San Francesco, la vicepreside dell’istituto Veronica Di Manno.