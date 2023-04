Autismo, a Gaeta un corso di formazione gratuito

Il Comune di Gaeta, in collaborazione con l’Ente di formazione “Eurosofia” e l’Associazione “Liberautismo”, organizza la terza edizione del corso di formazione gratuito, tenuto dalla dottoressa Rosaria Benincasa, psicologa BCBA, dal titolo “Autismo: come realizzare obiettivi socialmente significativi dalla programmazione all’intervento”.

L’iniziativa, che si svolgerà giovedì 27 aprile, alle 15:00, presso il Castello Angioino di Gaeta, mira alla sensibilizzazione e all’informazione sulle problematiche legate ai disturbi dello spettro autistico e ai disagi vissuti dalle persone che ne soffrono e dai loro familiari. Inoltre, verrà affrontata la tematica analizzando, con un approccio scientifico, lo stato della ricerca e le nuove teorie sul fronte della diagnosi e delle terapie. La presentazione sarà curata dal consigliere comunale, con delega alla Pubblica istruzione, Gianna Conte.





Al termine del corso di formazione, rivolto a dirigenti scolastici, docenti, pediatri, psicologi, pedagogisti, operatori del settore socio-sanitario, educatori e genitori, verrà rilasciato gratuitamente l’attestato di frequenza da Eurosofia, Ente Italiano di Formazione Europea Professionale e di Ricerca, soggetto accreditato dal MIUR per l’erogazione della formazione del personale scolastico ai sensi della direttiva 170/2016.

«La nostra amministrazione – ha dichiarato il sindaco Cristian Leccese – è sempre attenta nel promuovere e organizzare corsi di formazione e progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita e del benessere della comunità, prestando maggiore interesse a coloro che sono in condizioni di maggiore vulnerabilità. Nel caso dei disturbi dello spettro autistico, la costruzione della rete sociale deve avvenire in maniera inclusiva e soprattutto favorire un paradigma per la vita futura e adulta dei ragazzi. Negli ultimi anni sono sempre maggiori le richieste e la presenza di operatori del settore che fortunatamente vogliono aggiornarsi professionalmente attraverso corsi di formazione, e noi saremo sempre in prima linea nell’incentivare queste iniziative».

«Un corso di formazione – queste le parole del consigliere comunale Gianna Conte -, giunto ormai alla terza edizione, che avrà una finalità: quella di mettere in rete le varie istituzioni, in questo caso l’amministrazione comunale di Gaeta, l’Ufficio scolastico regionale e le associazioni del territorio – Liberautismo e Csv – , mettendo a disposizione un’esperta del settore che porti ad una vera e propria informazione sul territorio, rivolta non solo a docenti, dirigenti ed educatori scolastici, ma a tutti coloro che operano in questi settori, in primis ai genitori».

«Per la nostra associazione – ha dichiarato la referente Progetti e Formazione di “Liberautismo”, Laura De Fabritiis – la formazione rappresenta un punto di forza per affrontare e intervenire nei disturbi dello spettro autistico. Le tematiche di questo corso coinvolgono tutte le agenzie educative, come la famiglia, la scuola e la riabilitazione, in una rete a maglie strette, e per questo ci è sembrato importante fissare il focus su obiettivi socialmente significativi, al fine di creare una base solida in vista di una possibile indipendenza nella vita futura dei ragazzi».

Per info e iscrizioni, è possibile contattare i seguenti numeri: 0771460090 – 3296817343 – 3936162648 o inviare una mail all’indirizzo: ufficioscuola@comune.gaeta.lt.it.