Lavori, giovedì rubinetti a secco in mezza provincia

Acqualatina informa dell’interruzione idrica programmata a causa di lavori nei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina nella giornata di giovedì.

Si informa l’utenza che, al fine di consentire urgenti e improcrastinabili lavori sulla condotta adduttrice proveniente dalla Centrale di Sardellane (sono previsti diversi cantieri dislocati in più punti lungo via migliara 46) , nei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina si effettuerà una interruzione idrica a partire dalle ore 13:00 di giovedì 27/04/2023.





Il totale ripristino del servizio è previsto nella nottata.

Le zone interessate sono:

Latina – Intero Comune (tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo) Pontinia – Intero Comune Sabaudia – Intero Comune San Felice Circeo – Zona bassa, zona mare, zona porto, Quarto Caldo e Borgo Montenero Sezze – Via Migliara 46 Terracina – Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo

Si rende noto che, per garantire il servizio sostitutivo alle utenze, saranno disponibili le seguenti autobotti:

Latina – Piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell’Asl) e Largo Cavalli (zona Q5) Pontinia – Piazza Kennedy San Felice Circeo – Piazza IV Ottobre (B.go Montenero) e Via Sabaudia (presso piazzale commerciale) Sabaudia – Piazza del Comune

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.

Ci scusiamo per il disagio.