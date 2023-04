Topi di appartamento in azione nelle periferie di Itri

Ancora furti nei giorni scorsi a Itri. Il vasto territorio della cittadina aurunca, ciclicamente vede riproporsi il problema delle incursioni di topi di appartamento che entrano in azione spesso nelle periferie del paese.





Negli scorsi mesi erano state denunciate diverse di queste situazioni in alcune zone, mentre l’estate scorsa aveva fatto notizia il colpo messo a segno approfittando della festa patronale.

La verità è che per le periferie di Itri non sembra davvero esserci pace: nei giorni scorsi ad essere prese di mira alcune abitazioni in zona Campiglioni. Rabbia tra i cittadini che sono ancora alle prese con i disagi legati alle alluvioni dell’autunno del 2021 e che tremano ad ogni allerta meteo e che adesso, rischiano di non stare più tanto tranquilli, neppure all’udire rumori sospetti per timore che intrusi possano svaligiare la propria abitazione.