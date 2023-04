Il presidente della Cei esprime solidarietà per la chiesa di Formia

La Chiesa italiana si stringe alla comunità formiana del Cuore Immacolato di Maria del Villaggio Don Bosco di Formia dopo il rogo che alla vigilia di Pasqua ha distrutto buona parte dell’edificio di culto e gli adiacenti locali della sacrestia e della casa canonica.





Nei giorni scorsi il parroco formiano don Mariano Salpinone è stato ospite del cardinal Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei che in un video pubblicato sui social della parrocchia dell’arcidiocesi di Gaeta ha commentato: “Innanzi tutto vi siamo vicini. Dispiace delle difficoltà imprevedibili. Cerchiamo di esservi vicini intanto con questo messaggio e poi mi sembra ci sia anche qualche esigenza pratica per la ricostruzione e sono sicuro che la chiesa sarà più bella di prima. Quando ci sono le difficoltà ci rendiamo conto che siamo sulla stessa barca. Poi quando finiscono le difficoltà ognuno pensa per sé e torniamo ad essere fragili. Ma preservate questa unità per essere ancora più forti. Intanto voglio che sentiate la vicinanza di tutta la Chiesa italiana”.

Tra i ringraziamenti pubblici nel video, da parte di don Mariano Salpinone, oltre a quelli al cardinal Zuppi anche quelli all’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari.