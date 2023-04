Corsi formativi professionali: perché scegliere Unione Professionisti

L’aggiornamento professionale è fondamentale per rimanere competitivi sul mercato del lavoro e per migliorare le proprie opportunità di carriera. Tuttavia, scegliere il corso formativo giusto può essere una sfida, soprattutto considerando la vasta gamma di offerte disponibili online e offline. In questo articolo vogliamo parlarti di Unione Professionisti e del perché è la scelta ideale per chi cerca corsi formativi professionali.

Chi è Unione Professionisti

Unione Professionisti è una società che si occupa di formazione professionale, offrendo corsi online e in presenza per professionisti di ogni settore. L’obiettivo dell’azienda è quello di fornire ai propri clienti competenze e conoscenze in grado di migliorare la loro carriera e di aumentare la loro competitività sul mercato del lavoro.





I corsi sono tenuti da docenti altamente qualificati, esperti nei loro campi di competenza e pertanto in grado di fornire una formazione di alta qualità. Inoltre, la società offre corsi accreditati, in grado di fornire crediti formativi utili per il mantenimento della certificazione professionale e l’iscrizione all’albo.

Corsi online accreditati e in e-learning

Unione Professionisti offre una vasta gamma di corsi online di alta qualità, che coprono diverse aree tematiche. I corsi sono disponibili su una piattaforma di e-learning facile da usare, che consente ai partecipanti di seguire le lezioni in modo autonomo e di accedere ai materiali di studio quando e dove lo desiderano.

La proposta dei corsi online è piuttosto ampia al fine di soddisfare le esigenze dei professionisti che potranno scegliere di dedicarsi alla propria formazione a qualsiasi ora del giorno o della notte. Inoltre, la piattaforma di e-learning è accessibile da qualsiasi dispositivo, come computer, tablet o smartphone, rendendo l’accessibilità ancora più flessibile e comoda.

I partecipanti hanno accesso al corso per 6 mesi, a prescindere dal completamento del corso, offrendo così la possibilità di poterlo rivedere quante volte si desidera.

Corsi in videoconferenza

I corsi e-learning non sono l’unica soluzione messa a disposizione del professionista. Sul sito è disponibile anche una piattaforma di videoconferenza innovativa e facile da usare, che consente ai partecipanti di seguire le lezioni in diretta, interagendo con i docenti e gli altri partecipanti in modo interattivo. La piattaforma offre numerose funzionalità multimediali, come il broadcast, il media sharing, lo screen sharing, la lavagna interattiva, i sondaggi, le breakout rooms e le domande e risposte, che consentono di partecipare attivamente alle lezioni e di condividere i propri lavori.

Inoltre, i partecipanti hanno accesso a tutte le registrazioni delle lezioni, in modo da poter studiare, ripassare o assicurarsi di non aver perso nulla durante la diretta. La piattaforma di videoconferenza di Unione Professionisti è accessibile da qualsiasi dispositivo, come computer, tablet o smartphone, rendendo la formazione ancora più flessibile e comoda.

I vantaggi di scegliere Unione Professionisti

Scegliere Unione Professionisti per i corsi formativi professionali offre numerosi vantaggi.

In primo luogo la comodità. Grazie al vasto catalogo di corsi con crediti formativi certificati, è possibile scegliere un percorso personalizzato adatto alle proprie esigenze. Inoltre, la formazione online in modalità e-learning consente di gestire il proprio tempo in base alle proprie necessità, studiando dove e quando si vuole attraverso una connessione internet. I materiali formativi sono disponibili anche in formato PDF per il download e l’approfondimento offline.

In secondo luogo la dedizione. Unione Professionisti mette il professionista al centro di ogni attività, offrendo supporto costante e corsi progettati da docenti altamente qualificati. I contenuti multimediali sono pensati per essere stimolanti e facilmente assimilabili.

Un altro vantaggio è l’efficienza: l’assistenza tecnica e commerciale e la disponibilità dei docenti per la risoluzione dei dubbi sui contenuti dei corsi garantiscono un’esperienza formativa senza intoppi.

Ed infine, la qualità. Unione Professionisti è una realtà consolidata nel mercato nazionale della formazione online per i professionisti tecnici, con corsi riconosciuti dai Consigli Nazionali di diverse categorie professionali. L’azienda è certificata ISO 9001, sistema di Gestione Qualità, per migliorare la gestione organizzativa aziendale e l’efficienza, da BM Trada Certifications, Organismo di Certificazione Internazionale.

Foto di Lukas Bieri da Pixabay