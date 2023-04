Torrente Pontone, si lavora alla messa in sicurezza e progettazione

Messa in sicurezza del torrente Pontone, martedì tavolo tecnico in comune a Itri a cui hanno preso parte anche i rappresentanti di Comuni di Gaeta e Formia.

È stato presentato il progetto per il deflusso delle acque che prevede la rimodulazione di diversi ponti, sei in tutto: Vindicio, Unità d’Italia, Canzatora, Pontone, un ponte di accessi ai fondi privati (sempre in località Pontone – Sant’Angelo), e ancora un altro a Santangelo ed il Ponte a Rignano, il cui appalto è già fase di gara. Il lavoro più imponente riguarda i due ponti di Formia.





Il progetto, dopo l’incontro di ieri, inizia il suo iter tecnico amministrativo nei diversi Comuni, per proseguire in seguito con la fase operativa. I primi lavori sono stati previsti per l’autunno 2024.