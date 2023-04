PD Formia, “Lotta di Liberazione” con Mario Leone e Anna Foa

Il Partito Democratico di Formia, con la collaborazione del Movimento Federalista Europeo, incontrerà Mario Leone, Direttore dell’Istituto Altiero Spinelli e autore del libro “La mia solitaria fierezza” e Anna Foa, storica e scrittrice, autrice del libro “Andare per i Luoghi di Confino”.

L’iniziativa “LOTTA DI LIBERAZIONE. DAI CONFINI E DA VENTOTENE LA RINASCITA DELL’EUROPA” si terrà venerdì 21 Aprile alle ore 18.00 presso la Sala Ribaud del Comune di Formia.





Dal 1926 al 1943 i confinati politici furono circa 10 mila, l’Italia era disseminata di luoghi di confino, il cui uso rispondeva alla necessità di repressione del dissenso politico e sociale nei confronti del regime, una delle armi “silenziose” del regime stesso.

Al confino finirono sia antifascisti che fascisti dissidenti, ma il confino era usato anche per reati comuni e contro qualsiasi categoria ideologicamente indesiderata al fascismo, come ad esempio omosessuali ed ebrei. Tutti erano ridotti ad un isolamento forzato su minuscole porzioni di terra in mezzo al mare, o borghi arroccati e sperduti del Sud e Nord Italia, così da separarli fisicamente, moralmente e socialmente da qualsiasi contatto con il resto del Paese.

Mussolini, con lugubre ironia, definiva il confinamento in questi luoghi come una “vacanza al mare” per gli oppositori, l’antifascista Carlo Rosselli descriverà la sua permanenza forzata nell’isola siciliana di Lipari come “una cella senza muri, tutta cielo e mare”.

Tra i tanti condannati dal Regime, uno dei padri dell’Europa unita: condannato a più di 16 anni di carcere, limitato nella libertà sulle isole di Ponza prima e di Ventotene dopo, Altiero Spinelli ha attraversato la storia italiana ed europea diventandone uno dei protagonisti assoluti.

Indagare ciò che rappresentarono i luoghi di confino, nel loro più recondito significato storico e politico, è strettamente correlato con l’idea stessa di libertà, di democrazia e quindi con lo spirito del 25 aprile in cui l’Italia festeggia l’Anniversario della Liberazione.