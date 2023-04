Stop alle fermate nella parte alta del paese, il Comune insorge

Niente più collegamenti con gli autobus nella zona alta del paese, è quanto succede a Sperlonga, dove, a deciderlo autonomamente è stata la Contral che da ieri ha sospeso il servizio lasciando che le corse che transitano per il borgo del sud della provincia passino tutte per la parte bassa.

Il sindaco Armando Cusani ha accusato come si tratta di una decisione “arbitraria” e “unilaterale” di “interruzione di un servizio pubblico”, accusando come in questo modo ci saranno gravi disagi sia per i cittadini ma anche per i visitatori e i turisti. E per tale motivo viene chiesta un’immediata revisione.