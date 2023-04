Forno crematorio, il Tar giudica inammissibile il ricorso del Comitato

Il Tar del Lazio della sezione di Latina si è pronunciato in merito al ricorso presentato da parte del Comitato di cittadini contrario all’impianto di cremazione dei defunti che dovrebbe vedere luce come da progetto accanto al cimitero comunale.

Il ricorso è stato giudicato inammissibile e irricevibile per varie questioni burocratiche e legali, soprattutto per via dei tempi del ricorso e delle notifiche non avvenute come previste per legge.





I ricorrenti sono stati anche condannati dal Tar a pagare le spese legali in circa 2 mila euro. Archiviata la pratica giuridico-amministrativa, difficilmente verrà messa da parte la battaglia politica con il comitato di cittadini che prosegue la raccolta firme per la petizione contro la costruzione del forno crematorio. Progetto che, tra le altre cose, è attualmente sospeso.