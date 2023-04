Elezioni comunali, lo strano caso di Campodimele con 9 liste

Situazione singolare a Campodimele dove sono state presentate 9 liste a fronte di circa 500 abitanti e poco più di 700 elettori per via dei residenti all’estero.

Con le 9 liste, ci sono anche 9 candidati a sindaco e una pattuglia non di poco conto di aspiranti consiglieri comunali.





Non è la prima volta che Campodimele vede presentarsi diversi candidati sindaco e liste in numero importante. Il fatto, è sicuramente legato alla questione che, essendo un comune al di sotto dei mille abitanti, non c’è necessità di raccogliere le firme per presentare la candidatura.

In campo: Andrea Paola Iannotti, Emanuele De Luca, Roberto Stella, Antonio Pelagalli, Giovan Battista Scafa, Italo Verardi e Tommaso Grossi.