Elezioni a Terracina, in 5 in corsa per diventare sindaco

Si avvicinano le elezioni comunali che si celebreranno il prossimo 14-15 maggio e che vedranno, tra i comuni pontini, andare al voto anche gli elettori di Terracina.

In campo per il centrodestra Francesco Giannetti (sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e la civica Francesco Giannetti Sindaco) e per il centrosinistra Francesco Di Sauro (che vede a suo supporto il Partito Democratico, il Movimento Cinque Stelle e la civica Terracina Rinasce). A fare da ago della bilancia e provare a cambiare gli equilibri l’ex assessore Alessandro Di Tommaso che si presenta con la sua civica, ma anche Gabriele Subiaco per Europa Verde e Massimiliano Cesare Fornari anche lui con una civica “Forza e Coraggio”.