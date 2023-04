I progetti del Dopolavoro Ferroviario di Formia

Per l’anno scolastico 2022/2023, l’associazione Dopolavoro Ferroviario di Formia ha svolto i progetti ‘Scuola Ferrovia’ e ‘Stop al vandalismo’ in alcuni istituti della città e dei comuni limitrofi.

Con il progetto Scuola Ferrovia il DLF intende divulgare nella scuola la conoscenza della ferrovia italiana, attraverso un rapporto costante e permanente con il mondo dei giovani, così da insegnare loro come ci si comporta in stazione ed in treno, per muoversi e viaggiare in sicurezza.





“Il treno garantisce oggi più che mai il trasporto di grandi quantità di persone o di merci in condizioni di maggior sicurezza e maggior rispetto dell’ambiente, oltre che a costi minori per la collettività. E con velocità competitive, grazie al nuovo sistema AV, che hanno permesso di ridurre drasticamente le distanze fra le città”.

“In un’epoca in cui il Paese punta sulla crescita e sul futuro dei giovani, non è possibile rinunciare ai vantaggi offerti dalla ferrovia. Ed è proprio per questo motivo che, sin dal 2001, il DLF è impegnato a sostenere e diffondere una miglior conoscenza del ruolo che il ‘vecchio’ treno, dopo essere stato a lungo considerato mezzo di trasporto di secondo piano rispetto all’automobile e all’aereo, è ancora una volta chiamato a svolgere nell’interesse della collettività”.

Con il progetto ‘Stop al Vandalismo’ si mira invece a coinvolgere non solo le scuole, con una campagna di sensibilizzazione in grado di rendere partecipi e consapevoli studenti, lavoratori, utenti e cittadini.

“Nella nostra città, grazie ad una solida collaborazione con enti ed istituzioni sono state attivate iniziative sociali e culturali incentrate sul senso civico”, sottolineano dal Dopolavoro Ferroviario.

Negli incontri fatti, sono stati svolti i seguenti argomenti: