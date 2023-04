Formia, il PD chiede una svolta radicale nella gestione del territorio

“Eventi naturali sempre più frequenti che rischiano di diventare tragici in una città che nel corso del tempo ha visto un aumento dell’abbandono dei terreni montani, del disboscamento causato dagli incendi, dell’espansione edilizia, della costruzione spesso abusiva sui versanti a rischio, della mancata pulizia dei corsi d’acqua e della cementificazione di tratti di torrenti. Tutto ciò contribuisce in modo significativo all’aumento dell’esposizione al rischio idrogeologico e alle alluvioni.

Purtroppo troppe volte si è cercato esclusivamente di tamponare l’emergenza senza mai affrontare il problema in modo strutturale. Per questo motivo, abbiamo presentato una mozione sul contrasto e la prevenzione del dissesto idrogeologico con la speranza di aprire un dibattito non più rimandabile su questo tema.

Chiediamo inoltre, che tra tutte le pratiche di condono ancora inevase dal Comune di Formia, si dia priorità alla presa in carico di tutte le richieste relative ad edifici presenti in zone a rischio idrogeologico (in particolare quelli in zona rossa PAI) per avere una visione chiara della situazione urbanistica nelle aree sensibili. Ma anche che si dia finalmente attuazione alla delibera sul contrasto agli incendi, recentemente approvata, e che si sottoscriva un vero “patto sociale” che veda coinvolti tutti i soggetti e gli enti interessati, in primis, gli operatori della montagna, al fine di varare una strategia condivisa di salvaguardia e promozione del territorio.