Formia, “Educare alla lettura” con la scrittrice Tiziana Bruno

Lunedì 17 aprile un imperdibile appuntamento realizzato in collaborazione tra la libreria Tuttilibri-Formia e il Centro Studi Socrate, ospite Tiziana Bruno – scrittrice, sociologa e insegnante -. Con lei si parlerà di come far germogliare nei ragazzi la meravigliosa passione per la lettura. Strategie, anche insolite, per insegnanti di tutte le discipline in scuole di ogni ordine e grado. Perché le strade sono davvero infinite e i risultati possono essere sorprendenti.

L’incontro non è rivolto esclusivamente ai docenti, ma a quanti di voi sono consapevoli del valore della lettura nella vita dei nostri ragazzi, e che fate già tanto in questa direzione in famiglia, nelle associazioni, nelle parrocchie, nelle biblioteche o come noi in libreria e ovunque ve ne sia l’opportunità. Vi aspettiamo!

Lunedì 17 Aprile 2023 ore 15,30 presso la sede del Centro Studi Socrate in via Lavanga 136, Formia

Per informazioni e prenotazioni 0771.267967

whatsapp 3339280637

Tiziana Bruno, scrittrice, sociologa e brillante comunicatrice ha pubblicato numerosi saggi sull’ educazione e libri per giovani lettori. Per il suo lavoro ha ottenuto premi e riconoscimenti in Italia e all’estero rappresentando il nostro Paese in prestigiosissimi contesti in ambiti educativi. Ha recentemente curato il libro “Fare scuola con le storie”, Erickson, che raccolglie una miriade di esperienze da parte di insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, di letture in classe: giochi, laboratori, booktrailer e altre molto originali. Una riflessione su quanto leggere storie possa aiutare lo sviluppo emotivo e cognitivo.