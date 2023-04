Street Food, l’evento primaverile domenica 23 aprile

Torna a gran richiesta, e dà il via alla stagione dei grandi eventi en plein air, lo Street Food Città di Fondi, a tutti gli effetti ormai divenuto un festival amato da ragazzi e piccini, famiglie e amanti delle golosità da strada.

La spring edition 2023, quinta edizione di un appuntamento ormai attesissimo dall’intero comprensorio, si terrà domenica 23 aprile e segnerà l’arrivo dei primi flussi turistici in città. Sono infatti già molti coloro che, incoraggiati dalle miti temperature in arrivo, dal ponte lungo e dalla ricca programmazione del Festival, si stanno già organizzando per trascorrere il weekend a Fondi.





Ma veniamo alla programmazione che, in questa quinta edizione, riguarderà ben tre piazze.

PIAZZA G. MATTEOTTI (All’ombra del Castello)

11.00 – The Wise Band (Musica rock, blues, soul e funky)

12.30 – Aperitivo con intrattenimento musicale

15.30 – Esibizione scuola Joydance di Antonella Monforte

16.30 – Esibizione scuola di ballo Star Dance di Sara Fiore

18.30 – Esibizione band Ale 4 et Blues Band

20.30 – Spettacolo comico di Marco Tana

22.00 – 50 special – Concerto cover band Cremonini

00.00 – Dj Nicola Rosa

PIAZZA DUOMO (San Pietro)

12.00 – La tribù di Jovanotti – Concerto cover band Jovanotti

13.30 – Aperitivo con intrattenimento musicale

16.00 – Vinyl dj set by Fritto Funk

19.00 – Band Moon Vibes

22.00 – Concerto band Ermendada

00.00 – Dj set by Lost in the week

PIAZZA DELLA REPUBBLICA (Santa Maria)

Dalle 11:00 per tutto il giorno – Giochi gonfiabili

Dalle 11:00 per tutto il giorno – Laboratori creativi

Dalle 11:00 per tutto il giorno – Trucca-bimbi

Dalle 11:00 per tutto il giorno – Baby dance

17.30 – spettacolo artisti di strada

19.30 – spettacolo artisti di strada

Il team organizzativo, guidato dal presidente dell’Associazione Utopia Antonio Simonelli, ha lavorato sodo per aggiungere una terza piazza alla mappa dell’evento e offrire una giornata di svago e divertimento ai più piccoli della città. Un’area a misura di bimbo, quindi, con gonfiabili, mascotte, truccatrici e animazione a ingresso gratuito.

Eventi e golosità dalle prime ore del mattino fino a notte fonda anche nelle altre due piazze. Il tutto, naturalmente, allo scopo di coinvolgere il maggior numero di persone che potranno scegliere, in base ai propri gusti, location, orario e genere musicale. Grande novità di questa quinta edizione sarà la comicità di Marco Tana per un prime time che regalerà risate e spensieratezza a tutta la città.

Lo scopo, del resto, non è soltanto quello di offrire una giornata di svago e divertimento ma anche di attrarre turisti e visitatori nel bellissimo centro storico di Fondi e far scoprire loro specialità tipiche, scorci e attrazioni culturali che forse ancora non conoscono. Tra un drink, un dessert o un cartoccio di pesce fresco, sarà possibile passeggiare tra i vicoli del centro storico, accompagnati da buona musica e un’atmosfera di festa.

Questo anche il motivo per cui il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e gli assessori al Turismo e alle Attività Produttive Vincenzo Carnevale e Stefania Stravato credono fortemente in un evento ormai giunto alla sua quinta edizione.

«Ora che la macchina organizzativa è ben oliata – aggiunge il delegato al Centro Storico nonché presidente della commissione Politiche Giovanili, Cultura e Turismo Cristian Peppe – l’associazione “Utopia” sta dilatando gli orizzonti della manifestazione con l’obiettivo prossimo di includere l’intero nucleo antico della Città di Fondi con effetti positivi sulle attività che partecipano ma anche su quelle che potranno semplicemente fruire del passeggio, sull’affluenza turistica e sulle proposte culturali. Colgo occasione per ringraziare il presidente Antonio Simonelli e tutti i ragazzi che, ad ogni edizione, collaborano con lui e lavorano sodo per la buona riuscita dell’evento».